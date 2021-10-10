Кирилл Маскевич завоевал серебро ЧМ по греко-римской борьбе в Норвегии

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский атлет Кирилл Маскевич (87 кг) завоевал серебро чемпионата мира по греко-римской борьбе, который завершился в Осло (Норвегия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финале спортсмен из Борисова боролся с представителем Сербии Зурби Датунашвили и уступил со счетом 1:9. Бронзовые медали в данном весе завоевали грузинский спортсмен Лаша Гобадзе и Аркадиуш Кулинич из Польши.

В весовой категории 60 кг белорусский спортсмен Максим Кажарский уступил в схватке за бронзу азербайджанцу Мураду Маммадову – 0:2. Вторая бронзовая медаль обрела российскую прописку благодаря Степану Маряняну. В решающем поединке за золото молдаванин Виктор Чобану взял верх над киргизом Жоламаном Шаршенбековым – 9:3.

Иранец Мейсам Далхани (63 кг) стал чемпионом мира, победив в финале грузина Лери Абуладзе – 5:4. Бронза у Ленура Темирова из Украины и японца Кенсуке Симицу.

В весовой категории 67 кг первенствовал еще один иранец Мохаммедреза Гераи, победивший в схватке за золото российского атлета Назира Абдуллаева – 5:2. Бронзовыми призерами стали грузин Рамаз Зоидзе и казахстанец Алмат Кебиспаев, преградивший путь на пьедестал белорусу Максиму Негоде на стадии 1/8 финала (9:0).

В весе 97 кг старты завешились также успехом спортсмена из Ирана. Мохаммед Сарави выиграл золото благодаря тому, что в финале был сильнее венгра Алекса Шоке – 3:1. Бронзовы медали на счету россиянина Артура Саргсяна и американца Трэйси Хэнкока. Белорус Николай Стадуб завершил борьбу за награды на стадии 1/8 финала. Виной тому поражение от выступающего за сборную Италии Николоза Кахелашвили со счетом 1:2.

В категории 130 кг викторию праздновал иранец Алиакбар Юсуфиахмадчали, который в решающем поединке преодолел сопротивление российского атлета Зураба Гедехаури – 5:1. Бронзовые медали на счету грузина Якоби Каджая и норвежца Оскара Марвика. -0-