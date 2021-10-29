Кирилл Премудров стал автором самого красивого гола 27-го тура

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жодинский торпедовец Кирилл Премудров признан автором самого красивого гола 27-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В самом начале второй половины домашней встречи против брестского "Руха" 29-летний полузащитник автозаводцев при счете 0:2 эффектным ударом из-за пределов штрафной площади отыграл один мяч, и в итоге игра завершилась боевой ничьей - 3:3. В результате традиционного голосования болельщиков на лучший гол тура Кирилл Премудров опередил Владислава Малькевича из мозырской "Славии" и Игоря Ивановича из солигорского "Шахтера".

В предстоящие выходные на чемпионате Беларуси состоятся два перенесенных поединка. В субботу, 30 октября, "Торпедо-БелАЗ" в игре 17-го тура примет в Жодино мозырскую "Славию", а 31 октября в матче 16-го тура футболисты "Минска" встретятся на своем поле с чемпионом страны "Шахтером".

Положение в турнирной таблице 33-го чемпионата Беларуси: "Шахтер" - 68 очков (26 матчей), БАТЭ - 58 (27), "Динамо" (Минск) - 57 (27), "Гомель" - 52 (27), "Рух" - 52 (27), "Динамо" (Брест) - 37 (27), "Витебск" - 34 (27), "Ислочь" - 34 (27), "Неман" - 30 (27), "Торпедо-БелАЗ" - 30 (26), "Минск" - 29 (26), "Энергетик-БГУ" - 29 (27), "Слуцк" - 28 (27), "Славия" - 27 (26), "Сморгонь" - 16 (27), "Спутник" - 7 (27).

Бомбардирскую гонку возглавляет форвард "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 18 мячей, на гол меньше в активе Андрея Соловья из "Гомеля".-0-