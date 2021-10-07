Кирсти Ковентри возглавила координационную комиссию летней Олимпиады 2032 года

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию и член Международного олимпийского комитета (МОК) зимбабвийка Кирсти Ковентри возглавила координационную комиссию летних Олимпийских игр - 2032 в Брисбене. Такая информация содержится на официальном сайте МОК.

"Кирсти Ковентри возглавляет новое поколение членов МОК в этой комиссии. Как двукратная олимпийская чемпионка и бывший член исполкома МОК она обладает всем необходимым опытом для выполнения этой важной задачи. Комиссия будет тесно сотрудничать с оргкомитетом Игр", - прокомментировал назначение именитой бывшей спортсменки глава МОК Томас Бах.

"Для меня большая честь, что меня выбрали, чтобы руководить координационной комиссией Игр. Как пятикратный участник Игр и бывшая глава комиссии атлетов МОК я всегда буду ставить спортсменов во главу угла на этих Играх. Брисбен-2032 - это захватывающая концепция, которая принесет большое наследие региону и стране, но, что наиболее важно, позволит провести отличные игры для спортсменов и болельщиков. Работая с такой динамичной координационной комиссией, мы можем помочь организаторам своей энергией и опытом для воплощения их идеи в жизнь", - заявила Кирсти Ковентри.

Напомним, что Брисбен был избран столицей XXXV Олимпийских игр в июле на 138-й сессии Международного олимпийского комитета.-0-