Китай в 2022 году примет чемпионат мира по тяжелой атлетике

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат мира по тяжелой атлетике в 2022 году состоится в китайском Чунцине, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Решение о месте проведения планетарного первенства было принято на заседании исполкома IWF в Паттайе, которое прошло накануне старта ЧМ-2019.

Оглашая принятое решение, президент международной федерации тяжелой атлетики Тамаш Аян был настроен позитивно: "Рады сообщить, что Чунцин станет хозяином чемпионата мира 2022 года. Мы убеждены, что организаторы проведут соревнования на высочайшем уровне. Турнир ознаменует новую эру в истории китайской тяжелой атлетики", - заявил он.

Китай принимал чемпионат мира в 1995 году, состязания проходили в Гуанчжоу.-0-