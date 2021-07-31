Китайские спортсмены возглавляют медальный зачет токийской Олимпиады

31 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены Китая завоевали сегодня шесть наград и возглавили общекомандный медальный зачет XXXII летних Олимпийских игр в японской столице, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня представители Китая стали обладателями двух золотых, трех серебряных и одной бронзовой медали. Всего в их активе 46 наград (21, 13, 12). На второй позиции сборная Японии - 30 (17, 5, 8), третье место у команды США - 46 (16, 17, 13). Российские атлеты на четвертой строке медального списка - 37 (11, 15, 11).

Первую награду токийской Олимпиады и сразу высшей пробы сегодня завоевали белорусы. Дебютант Игр 20-летний Иван Литвинович стал олимпийским чемпионом по прыжкам на батуте. Триумфатор ОИ-2016 в Рио Владислав Гончаров остановился в шаге от пьедестала, заняв четвертое место.

Всего сегодня был разыгран 21 комплект наград.

Прыжки на батуте. Мужчины

1. Иван Литвинович (Беларусь).

2. Дон Дон (Китай).

3. Дилан Шмидт (Новая Зеландия).

Триатлон. Смешанная эстафета

1. Великобритания.

2. США.

3. Франция.

Плавание. Мужчины. 100 м баттерфляй

1. Калеб Дрессел (США).

2. Криштоф Милак (Венгрия).

3. Ноэ Понти (Швейцария).

Плавание. Женщины. 200 м на спине

1. Кейли Маккеоун (Австралия).

2. Кайли Масс (Канада).

3. Эмили Сибом (Австралия).

Плавание. Женщины. 800 м вольный стиль

1. Кэти Ледеки (США).

2. Ариарне Титмус (Австралия).

3. Симона Квадарелла (Италия).

Плавание. Микст. Комбинированная эстафета 4х100 м

1. Великобритания.

2. Китай.

3. Австралия.

Стрельба. Трап. Микст

1. Испания.

2. Сан-Марино.

3. США.

Теннис. Женщины. Одиночный разряд

1. Белинда Бенчич (Швейцария).

2. Маркета Вондроушова (Чехия).

3. Элина Свитолина (Украина).

Стрельба. Женщины. Винтовка с трех позиций, 50 м

1. Нина Кристен (Швейцария).

2. Юлия Зыкова (Россия).

3. Юлия Каримова (Россия).

Стрельба из лука. Мужчины. Индивидуальное первенство

1. Мете Газоз (Турция).

2. Мауро Несполи (Италия).

3. Такахару Фурукава.

Парусный спорт. Мужчины. RS:X

1. Киран Бадло (Нидерланды).

2. Тома Гойяр (Франция).

3. Би Кунь (Китай).

Парусный спорт. Женщины. RS:X

1. Лу Юньсю (Китай).

2. Шарлин Пикон (Франция).

3. Эмма Уилсон (Великобритания).

Тяжелая атлетика. Мужчины. До 81 кг

1. Люй Сяоцзюнь (Китай).

2. Закариас Боннат (Доминиканская Республика).

3. Антонио Пиццолато (Италия).

Бадминтон. Мужчины. Парный разряд

1. Линьчи Ван / Ян Ли (Китайский Тайбэй).

2. Цзюньхой Ли / Чэньюй Лю (Китай).

3. Аарон Чья / Ик Вуй Со (Малайзия).

Регби-7. Женщины

1. Новая Зеландия.

2. Франция.

3. Фиджи.

Дзюдо. Командный микст

1. Франция.

2. Япония.

3. Германия, Израиль.

Легкая атлетика. Мужчины. Метание диска

1. Даниэль Столь (Швеция).

2. Симон Петтерссон (Швеция).

3. Лукас Вайсхайдингер (Австрия).

Легкая атлетика. Женщины. 100 м

1. Элейн Томпсон (Ямайка).

2. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка).

3. Шерика Джексон (Ямайка).

Легкая атлетика. Микст. Эстафета 4x400 м

1. Польша.

2. Доминиканская Республика.

3. США.

Фехтование. Женщины. Командная сабля

1. Россия.

2. Франция.

3. Республика Корея.

Тяжелая атлетика. Мужчины. До 96 кг

1. Фарис Ибрахим Саид Хассуна Эль-Бах (Катар).

2. Кейдомар Санчес Валленилья (Венесуэла).

3. Антон Плесный (Грузия).-0-