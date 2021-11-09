Колосов и Бэйлен лидируют в голосовании болельщиков для определения участников Матча звезд КХЛ-2022

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси Алексей Колосов и Ник Бэйлен лидируют в стартовавшем накануне голосовании болельщиков для определения участников Матча звезд КХЛ-2022, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Напомним, концепция проведения Матча звезд КХЛ-2022 претерпела изменения, теперь вместо выбора игроков по дивизионам фанатам предстоит выбрать одного вратаря, одного защитника и двух нападающих по принадлежности к географическим регионам. В команду России могут попасть только россияне, в дружину Северной Америки - хоккеисты из США и Канады, в состав Скандинавии - представители Дании, Швеции и Финляндии, а в команду Евразии - все остальные, в том числе белорусы.

После первого дня больше всего голосов среди вратарей команды Евразии получил голкипер минского "Динамо" Алексей Колосов (462). Далее идут еще один белорусский голкипер Константин Шостак , выступающий за "Северсталь" (286 голосов) и Шимон Грубец ("Авангард", 223).

Среди защитников Евразии лидирует белорусский игрок "Трактора" Ник Бэйлен - 429 голосов.

У форвардов на первом месте игрок "Барыса" Никита Михайлис - 553 голоса. Далее идут Стефан Да Коста (ЦСКА, 342) и минский динамовец Илья Усов (286).

Голосование болельщиков продлится до 21 ноября, после чего свой выбор сделают представители СМИ, аккредитованные на сезон 2021/2022. Оставшиеся хоккеисты будут выбраны Лигой, каждая команда будет состоять из двух вратарей, девяти полевых игроков и двух тренеров. Окончательные составы команды Лига объявит за месяц до начала звездного уикэнда - 14 декабря 2021 года.

Матч звезд КХЛ-2022 и другие мероприятия в рамках Недели звезд хоккея на льду состоятся 15-16 января в Челябинске.-0-