Команда Беларусь U-20 будет расформирована и снята с хоккейного чемпионата страны

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Беларусь U-20, выступавшая в чемпионате страны и ставшая костяком сборной на молодежном чемпионате мира в первом дивизионе, будет снята с республиканского турнира и расформирована. Таков итог заседания исполкома ФХРБ, на котором подвели итоги выступления молодежной сборной страны на планетарном форуме в Минске, дав ему оценку "неудовлетворительно", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

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Подопечные Дмитрия Дудика заняли на молодежном чемпионате мира третье место и не сумели решить задачу по выходу в элиту, хотя, по мнению специалистов, спортсменам были созданы все необходимые условия, проведены все запланированные учебно-тренировочные сборы, осуществлено материально-техническое обеспечение. Основной причиной неудачи была названа неспособность тренерского штаба в полной мере мобилизовать лучших молодых хоккеистов страны на достижение результата.

До 20 января 2020 года будет разработана и представлена альтернативная модель подготовки команды U-20 к молодежному чемпионату мира следующего сезона. Кроме того, в эти сроки будут обсуждены кандидатуры на должность главного тренера дружины.-0-