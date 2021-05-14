Команда Беларуси по артистическому плаванию завоевала бронзу ЧЕ в комбинации

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Беларуси по артистическому плаванию завоевала бронзу чемпионата Европы в комбинации (произвольная программа), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма.

Бронзовыми медалистками европейского первенства с оценкой 86,0667 балла стали Анастасия Новоселова, Вера Буцель, Анна Ковцун, Александра Высоцкая, Маргарита Кирилюк, Валерия Пузь, Ксения Кулешова, Яна Кудина, Ксения Трацевская и Анастасия Сувалова.

Золото на счету команды Украины, которая с результатом 94,7000 балла защитила титул чемпионок, завоеванный в 2018 году. Второе место у дружины Греции. Их итоговая оценка 89,1000 балла.

Для белорусок это вторая награда континентального форума по водным видам спорта в данном виде программы. Ранее Василина Хондошко выиграла бронзу чемпионата Европы по артистическому плаванию среди солисток в технической программе.-0-