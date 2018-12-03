Команда "Грифоны" с победы над "Олимпией" стартовала в "Золотой шайбе"

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда "Грифоны" Центрального района Минска с победы (счет - 7:1) над "Олимпией" (Первомайский район столицы) стартовала в городских соревнованиях по хоккею среди детей и подростков "Золотая шайба", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый матч турнира состоялся на малой площадке "Чижовка-Арены". Хоккеисты "Грифонов" доказали, что являются одной из ведущих детских команд.

Перед стартовым вбрасыванием состоялась церемония открытия городских соревнований "Золотой шайбы". Девять команд Минска определят победителя и призеров турнира 11 декабря. Финалисты получат право сыграть в решающей стадии республиканского турнира "Золотая шайба", который пройдет одновременно с Рождественским международным турниром любителей хоккея на приз Президента Беларуси.

Городские соревнования среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" проводятся уже в 21-й раз с целью улучшения физкультурно-спортивной работы, укрепления здоровья и вовлечения молодежи в занятия физкультурой и спортом, популяризации хоккея. Организаторами выступают управление спорта и туризма, комитет по образованию Мингорисполкома и Минский городской комитет ОО "БРСМ".-0-

Фото Андрея Покумейко