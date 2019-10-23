Команда лучниц завоевала для Беларуси второе золото Всемирных военных игр в Китае

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси победила в командном турнире по классическому луку на Всемирных военных играх в Китае. Это вторая золотая медаль белорусских спортсменов на соревнованиях, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем матче за золото Карина Деминская, Карина Козловская и Александра Куратник выиграли у соперниц из России - 6:2. Третье место заняли спортсменки КНДР, победившие в матче за бронзу украинок - 5:3.

На VII Всемирных военных играх в Китае, которые проходят с 18 по 27 октября, состязаются более 9,3 тыс. спортсменов-военнослужащих из 109 стран в 27 видах спорта. В состав сборной Беларуси вошли 97 спортсменов.-0-