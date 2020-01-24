Команда "МАЗ-СПОРТавто" 28 января встретится с журналистами в пресс-центре БЕЛТА

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция с руководителем и пилотами экипажей белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто" по итогам выступления в ралли-рейде "Дакар" состоится в пресс-центре БЕЛТА 28 января в 11.00.

Второй раз в истории белорусы заняли призовое место на "Дакаре". Экипаж Сергея Вязовича поднялся на подиум с почетной бронзой. Победителем стал экипаж россиянина Андрея Каргинова, на втором месте - его партнер по команде Антон Шибалов. МАЗ Алексея Вишневского завершил "Дакар" на восьмой позиции. Александр Василевский пришел к финишу 12-м.

Ранее экипаж Сергея Вязовича уже становился призером "Дакара". В 2018 году белорусы привезли серебро престижного ралли-рейда. В том же году МАЗ пришел первым на Turkmen Desert Race, а в 2019-м стал чемпионом Morocco Desert Challenge.

Об испытаниях и сложностях гонки, о полученном опыте и планах на будущее расскажут на встрече с журналистами лидер команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович, пилоты Александр Василевский и Алексей Вишневский и заместитель начальника команды по техническим вопросам Григорий Пацкевич.

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