Команда "МАЗ-СПОРТавто" протестирует новый капотник на ралли-рейде в Марокко

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда "МАЗ-СПОРТавто" примет участие в ралли-рейде Desert Challenge, который пройдет в Марокко 12-20 апреля. Белорусские гонщики выступят двумя экипажами и в первый раз выставят капотный грузовик, представленный в конце прошлого года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ОАО "МАЗ".

По уровню сложности марокканская трасса сопоставима с всемирно известным "Дакаром". Большая часть маршрута проляжет по пустыне и песчаной местности. Гонщикам предстоит преодолеть 2741 км спецучастков, разделенных на восемь этапов. Среди препятствий - дюны, мягкие пески и высохшие русла рек.

"Сейчас все больше говорят, что "Дакар" может вернуться в Африку. Если это произойдет, то мы должны иметь большее представление о рельефе и климате. Участие в Morocco Desert Challenge как раз позволит получить новый опыт и опробовать спортивные грузовики на жарком континенте", - отметил глава команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович.

За рулем капотного спортивного грузовика поедет Сергей Вязович, компанию ему составят штурман Антон Запорощенко и механик Сергей Сачук. Второй экипаж поведет Алексей Вишневский вместе со штурманом Павлом Гараниным.

"После тестов в Астрахани мы уже повысили надежность некоторых частей капотного МАЗа. Однако первый гоночный опыт он получит в Марокко. По итогам мы будем понимать, готов капотник к серьезным ралли-рейдам или требует доработки. Мы также планируем подготовить резервный экипаж для будущих гонок", - рассказал Сергей Вязович. Он добавил, что, если капотник покажет себя с лучшей стороны, то попадет на "Дакар-2020".

Грузовики покинут Минск 2 апреля. На лафетах их доставят до французского порта, а потом на пароме - в марокканский Агадир, где и стартует гонка.

Конкуренцию белорусам составят именитые команды: Renault, Iveco, MAN, Scania и Ginaf. Всего в классе грузовиков выступят 35 экипажей.-0-

Фото "МАЗ-СПОРТавто"