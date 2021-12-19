Команда МЧС победила на соревнованиях по лыжным гонкам в "Раубичах"

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Министерства по чрезвычайным ситуациям стала победителем соревнований на призы РОО "Клуб по лыжным гонкам и биатлону "Виктория". Старты прошли на базе РЦОП "Раубичи", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.
За награды спорили 15 любительских команд, представляющих различные ведомства и организации страны. Спортсменам необходимо было справиться с эстафетой 4 по 5 км коньковым ходом.
Министерство по чрезвычайным ситуациям представила команда SkiFire, за которую выступали Александр Паршонок, Александр Клюйко, Михаил Неведомский и Алла Толкач. В упорной борьбе команда одержала победу.
Награды победителями и призерам вручил мастер спорта СССР, заслуженный тренер Беларуси, председатель РОО "Клуб по лыжным гонкам и биатлону "Виктория" Владимир Маркашанский.-0-