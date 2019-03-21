Команда "Медведь" из Минска победила в младшей возрастной группе "Золотой шайбы"

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда "Медведь" из Московского района Минска выиграла у соперников из "Шахтера" из Солигорского района со счетом 2:1 финальный матч республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" в дивизионе А на призы Президента Беларуси (младшая возрастная группа 2005-2007 годов рождения), сообщили БЕЛТА в Президентском спортивном клубе.

Соревнования состоялись в Орше и собрали восемь сильнейших команд со всей страны. Бронзовые награды завоевали юные хоккеисты из минской команды "Грифоны", который были сильнее "Принеманских Ястребов" из Гродно - 7:2.

Итоговое положение: 1."Медведь", 2. "Шахтер", 3."Грифоны", 4. "Принеманские Ястребы". 5. "Мираж" (Горки, Могилевская область), 6. "Северная столица" (Витебск), 7."Вымпел" (Ивацевичский район,Брестской области), 8. "Гомель".

По итогам турнира определена символическая пятерка: Матвей Мелькович ("Грифоны"), Владислав Зарезако ("Медведь"), Александр Ртищев ("Северная столица"), Павел Корниевич ("Грифоны"), Роман Рудковский ("Шахтер").

Лучшими игроками по амплуа признаны: вратарь - Алексей Павлющик ("Шахтер"), защитник - Даниил Герасименок ("Медведь"), нападающий - Дмитрий Кастрицкий ("Медведь"), лучший бомбардир - Арсений Высоцкий ("Грифоны") - 13 шайб + 5 передач.

С 22 по 24 марта в Бобруйске соберутся команды дивизиона Б, состоящие из игроков 2005-2007 годов рождения, а с 26 по 28 марта в Жлобине (Гомельская область) свой кубок разыграют лучшие команды дивизиона Б старшей возрастной группы (2002-2004).

Организаторами соревнований "Золотая шайба" выступают Министерство спорта и туризма, Президентский спортивный клуб, Федерация хоккея Беларуси, Министерство образования, Белорусский республиканский союз молодежи и Оршанский райисполком.-0-

Фото Олега Фойницкого