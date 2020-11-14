ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 14 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:15 В Беларуси выздоровели и выписаны 94 337 пациентов с COVID-19 Общество
15:05 В Беларуси число пациентов с сахарным диабетом утроилось за 20 лет Общество
14:45 МТЗ запустил программу Trade-in Экономика
14:28 Количество нарушений водителями большегрузов в октябре увеличилось вдвое Общество
14:14 Команда Минской области выиграла Кубок Беларуси по греко-римской борьбе Спорт
14:03 КОММЕНТАРИЙ: Арифметика здоровья Общество
13:46 Минздрав утвердил протокол реабилитации пациентов с травмами спинного мозга Общество
13:33 Поддержка фермеров, асфальтирование дорог и отопление - Соловей провел прямую линию Регионы
13:29 Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью народного артиста СССР Армена Джигарханяна Президент
13:16 В Лоеве при пожаре дома погиб мужчина Происшествия
13:02 МИД России призвал привлечь ЮНЕСКО для сохранения культурных ценностей Карабаха В мире
12:39 Гомельское отделение БелТПП и торговая палата города Лунъянь подписали меморандум о взаимопонимании Экономика
12:24 Футболисты Португалии примут команду Франции в матче Лиги наций Спорт
12:07 Азербайджан и Армения провели обмен телами погибших военных В мире
11:54 Отборочные турниры гандбольного ЧМ перенесены на март 2021 года Спорт
11:44 В России за сутки выявили 22,7 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире
11:31 Установлены личности могилевчан, подозреваемых в угоне и поджоге автомобиля Происшествия
11:15 Минюст США уведомили об отсутствии серьезных нарушений на выборах на трети участков В мире
11:04 КОММЕНТАРИЙ: Невидимая сила Общество
10:48 В Миорском районе работники МЧС при пожаре в доме спасли женщину Происшествия
10:30 В Пакистане произошло землетрясение В мире
10:17 В Ганцевичском районе спасатели нашли трех заблудившихся человек Происшествия
10:03 Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 15 ноября Общество
09:52 Умер народный артист СССР Армен Джигарханян В мире
09:41 За сутки в Армению вылетели 20 самолетов Ил-76 с российскими миротворцами В мире
09:24 В США зафиксировали рекордный прирост числа заражений коронавирусом за сутки В мире
09:23 Правительство одобрило проект соглашения о создании совместной комиссии с Зимбабве Общество
09:03 Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии Регионы
09:00 Картина дня: интервью Лукашенко СМИ, слет студотрядов и можно ли в кафе без маски Общество
07:00 Лукашенко: Гродненская область традиционно остается лидером страны по урожайности зерновых Президент
Все новости
Все новости
Спорт
14 ноября 2020, 14:14

Команда Минской области выиграла Кубок Беларуси по греко-римской борьбе

Виктор Сосуновский. Фото из архива
Виктор Сосуновский. Фото из архива

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Минской области выиграла Кубок Беларуси по греко-римской борьбе, розыгрыш которого завершился в столичном Дворце спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Представители дружины Минской области одержали победы в пяти из десяти весовых категорий. Отличились Егор Беляк (63 кг, Минский район), Виктор Сосуновский (82 кг, Борисов), Кирилл Маскевич (85 кг, Борисов), Павел Глинчук (97 кг, Молодечно) и Илья Юдчиц ( 130 кг, Минский район).

Второе место в командном зачете заняли спортсмены Минска (83 очка), которые первенствовали в одной весовой категории благодаря Александру Джафарову (55 кг).

Замкнули тройку сильнейших "классики" из Гродненской области (69), выигравшие две золотые медали благодаря успехам Сослана Даурова (67 кг) и Павла Ляха (77 кг).

Еще две победы записали на свой счет Глеб Макаренко (60 кг) из Гомельской области и Юрий Коньков (72 кг) из Витебской области.

Розыгрыш Кубка Беларуси по греко-римской борьбе стал смотром сил накануне личного Кубка мира, который в декабре примет Белград (Сербия). За награды турнира боролись 130 спортсменов из всех уголков страны, в том числе и лидеры национальной команды.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
борьба Кубок Беларуси
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Спорт
Фото из архива Футболисты Португалии примут команду Франции в матче Лиги наций
Фото EHF Отборочные турниры гандбольного ЧМ перенесены на март 2021 года
Фото из архива Белорус Артем Зайцев занял 13-е место на ЧЕ по велоспорту на треке в Пловдиве
Арина Соболенко. Фото j48tennis.net Арина Соболенко вышла в полуфинал теннисного турнира в Линце
Евгений Королек. Фото из архива Белорус Евгений Королек выиграл серебро ЧЕ по велоспорту на треке
Анна Терех. Фото из архива Белоруска Анна Терех заняла 6-е место на ЧЕ по велоспорту на треке
Главное
Во время интервью Лукашенко дал интервью СМИ Беларуси и ближнего зарубежья (ОБНОВЛЕНО)
Кочанова встретилась с членами Молодежного парламента
В Беларуси выздоровели и выписаны 94 337 пациентов с COVID-19
АПК Беларуси в этом году работал стабильно, несмотря на пандемию - Брыло
Топ-новости
Лукашенко поручил взять под серьезнейший контроль расследование обстоятельств смерти Романа Бондаренко
Лукашенко поручил выработать механизм работы с отчисленными студентами - их могут восстановить "под гарантии"
КОММЕНТАРИЙ: Невидимая сила
МТЗ запустил программу Trade-in
Костевич: у нас есть все ресурсы для необходимой социальной помощи гражданам
Главврач районной больницы: мы не имеем морального права отказать в помощи
Умер народный артист СССР Армен Джигарханян
Лукашенко: белорусские аграрии в непростых условиях вырастили и убрали рекордный урожай
Масочный режим принципиален для снижения количества заболевших COVID-19 - Горбич
Экспорт белорусской сельхозпродукции в Китай по итогам года может превысить $200 млн
Общественные приемные помогают выстроить конструктивный диалог с гражданами - мнение
Воскресенский: наша задача - вовлечь активистов оппозиции в легальный политический процесс
Белорусская таможня работает в штатном режиме, количество сотрудников в пунктах пропуска не уменьшалось
Карпенко: главное предназначение школы и системы образования - обеспечить детство в нашей стране
МАРТ: в октябре подорожали мясо и рыба, подешевели фрукты
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.