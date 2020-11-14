14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Минской области выиграла Кубок Беларуси по греко-римской борьбе, розыгрыш которого завершился в столичном Дворце спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Представители дружины Минской области одержали победы в пяти из десяти весовых категорий. Отличились Егор Беляк (63 кг, Минский район), Виктор Сосуновский (82 кг, Борисов), Кирилл Маскевич (85 кг, Борисов), Павел Глинчук (97 кг, Молодечно) и Илья Юдчиц ( 130 кг, Минский район).

Второе место в командном зачете заняли спортсмены Минска (83 очка), которые первенствовали в одной весовой категории благодаря Александру Джафарову (55 кг).

Замкнули тройку сильнейших "классики" из Гродненской области (69), выигравшие две золотые медали благодаря успехам Сослана Даурова (67 кг) и Павла Ляха (77 кг).

Еще две победы записали на свой счет Глеб Макаренко (60 кг) из Гомельской области и Юрий Коньков (72 кг) из Витебской области.

Розыгрыш Кубка Беларуси по греко-римской борьбе стал смотром сил накануне личного Кубка мира, который в декабре примет Белград (Сербия). За награды турнира боролись 130 спортсменов из всех уголков страны, в том числе и лидеры национальной команды.-0-