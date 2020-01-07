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07 января 2020, 19:33

Команда Президента Беларуси выигрывает у России после первого периода финала Рождественского турнира

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси выигрывает у соперников из России со счетом 1:0 после первого периода финальной встречи XVI Рождественского международного турнира среди любителей хоккея, передает корреспондент БЕЛТА.

Хозяева с первых минут матча сделали ставку на атакующую игру. Вратарь россиян Максим Серов не раз приходил на помощь своим партнерам, парируя броски игроков ледовой дружины Президента. Впрочем, на четвертой минуте матча он был бессилен против броска Алексея Баранова, открывшего счет в матче.

После взятия ворот команды продолжили демонстрировать открытый хоккей. Соперники белорусов имели несколько шансов, чтобы отличиться, но Игорь Брикун был настороже. Белорусы продолжали искать пути к воротам соперников, однако до свистка на перерыв счет так и не изменился.-0-

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