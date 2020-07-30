Командный ЧМ по спортивной ходьбе в Минске перенесен на 2022 год

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Командный чемпионат мира-2020 по спортивной ходьбе в Минске перенесен на апрель 2022 года. Такая информация размещена на сайте Международной федерации легкой атлетики, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Срыв, вызванный глобальной пандемией, усложнил планирование международных соревнований на следующие два года, но мы хотим дать как можно больше уверенности нашим спортсменам, федерациям, принимающим городам и партнерам. Мы сделали все возможное, чтобы выбрать даты, которые, по нашему мнению, дают нашим спортсменам и организаторам соревнований лучший шанс проявить себя на международной арене", - прокомментировал решения о переносе турниров президент Международной федерации легкой атлетики Себастьян Коу.

Изначально турнир должен был пройти 2-3 мая, однако из-за пандемии коронавируса было принято решение о переносе на более поздний срок. Теперь организация определилась с точными датами. Состязания состоятся 23-24 апреля 2022 года. Кроме того, были утверждены новые даты первенства мира среди юниоров. Оно пройдет в Найроби с 17 по 22 августа 2021 года.-0-