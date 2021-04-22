Команду хоккейного клуба "Гомель" чествовали в областном центре

22 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Чествование серебряных призеров чемпионата Беларуси по хоккею с шайбой - команды экстралиги хоккейного клуба "Гомель" состоялось сегодня в Ледовом дворце Гомеля. Слова поздравлений и благодарности хоккеистам адресовали руководство области и города, партнеры и спонсоры, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей поблагодарил команду и тренерский состав за результат. Он подчеркнул, что хоккейный клуб "Гомель" характеризовался как перспективный, но не значился в числе фаворитов. Однако в чемпионате Беларуси прошлого сезона "рыси" сделали почти невозможное - за несколько месяцев полностью изменили свой статус в белорусском хоккее: с самого начала сезона ворвались в борьбу за лидерство и в итоге остановились в шаге от чемпионства. "Случались падения, за ними подъемы. Мы увидели настоящую игру настоящих мужчин, которые на хоккейной арене стремились только к победе. В финале вы показали борьбу, волю, сильный командный дух. Вы подарили моменты настоящей радости болельщикам", - сказал губернатор.

Геннадий Соловей

В составе команды две трети - воспитанники гомельской хоккейной школы. "Важно иметь собственную эффективную хоккейную школу. И очень хотелось бы, чтобы в этой школе занимались не 380 воспитанников, а в разы больше. У нас есть дети, которые готовы идти к спортивным вершинам", - обратил внимание Геннадий Соловей.

Председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко добавил, что у команды есть преданная армия болельщиков, верящих в новые яркие победы хоккеистов.

На церемонии игрокам и тренерам вручили заслуженные награды. Почетной грамоты облисполкома удостоен нападающий команды Александр Скоренов. "Сезон в целом был непростым - начиная от предсезонки, заканчивая плей-офф. Но, пожалуй, самый тяжелый момент - игры с гродненским "Неманом". Его надо было преодолеть, чтобы идти дальше. Интересной была и серия с "Шахтером", - рассказал хоккеист. Добиться серебряного результата, по его словам, удалось благодаря совокупности факторов. "Это и отличный коллектив, хороший подбор игроков и грамотная работа тренерского штаба", - уточнил спортсмен.

Главный тренер команды экстралиги Сергей Стась заверил, что в следующем сезоне команда приложит все усилия, чтобы улучшить результат. "Плюс мы заслужили право участвовать в международном хоккее. Сделаем все, чтобы достойно представить там нашу страну, Гомельскую область, Гомель", - сказал главный тренер.

В хоккейном клубе "Гомель" хорошо прослеживается преемственность поколений: воспитанники гомельской хоккейной школы регулярно пополняют ряды команды мастеров. На церемонии чествования призеры вручили начинающим хоккеистам клюшки с автографами всех игроков серебряной команды.-0-

Фото "Гомельские ведомости"