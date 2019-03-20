Команды "Медведь" и "Шахтер" сыграют в финале "Золотой шайбы" в Орше

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команды "Медведь" из Минска и "Шахтер" из Солигорского района сыграют в финале республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" в дивизионе А на призы Президента Беларуси (младшая возрастная группа 2005-2007 годов рождения), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Президентском спортивном клубе.

Игроки из этих двух команд добились по три победы на групповой стадии турнира, который проходит в Орше. Минские "медведи" были сильнее оппонентов из "Миража" (Горки) - 10:0, "Принеманских Ястребов" - 5:2 и команды "Гомель" - 12:3. Хоккеисты из Солигорского района обыграли "Грифонов" из Центрального района Минска - 4:2, "Вымпел" из Ивацевичского района - 6:1, а также "Северную столицу" из Витебска - 6:2.

Финал 21 марта между командами "Шахтер" и "Медведь" начнется в Ледовом дворце Орши в 14.15.

Встреча за бронзовые награды между "Грифонами" и "Принеманскими Ястребами" пройдет ранее в 12.30. За пятое место сыграют "Северная столица" и "Мираж" (10.45), а за седьмую позицию - "Вымпел" и "Гомель" (9.00).

В последние годы в младшей возрастной группе чаще побеждали минские команды. В 2014 году успеха добился "Партизан" (Партизанский район), год спустя - "Беркут" из Фрунзенского района, а в 2016 и 2017 годах успех праздновали "Грифоны" из Центрального района. Год назад лучшим в этой возрастной группе стал минский коллектив "Партизан".

Организаторами соревнований "Золотая шайба" выступают Министерство спорта и туризма, Президентский спортивный клуб, Федерация хоккея Беларуси, Министерство образования, Белорусский республиканский союз молодежи и Оршанский райисполком.-0-