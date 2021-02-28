Команды Норвегии и Швеции выиграли спринт свободным стилем на ЧМ по лыжным видам спорта

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команды Норвегии и Швеции выиграли спринт свободным стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который продолжается в Оберстдорфе (Германия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В состязаниях мужчин норвежская дружина, за которую выступали Эрик Валнес и Йоханнес Клебо, показала на финише результат 15 мин. 01,69 сек. Вторыми на финише были финны Ристоматти Хакола и Йони Маки, уступившие скандинавским спортсменам 1,73 сек. Третью позицию в итоговом протоколе гонки заняли россияне Александр Большунов и Глеб Ретивых. Они завершили состязания с отставанием 2 мин. 09 сек.
Белорусские спортсмены Егор Шпунтов и Александр Воронов, также вышедшие на старт данного вида программы, гонку не закончили.
В женском командном спринте выиграли шведки Майя Дальквист и Йонна Сундлинг - 16 мин. 27,90 сек. Второе место у швейцарских лыжниц Лауриен ван дер Грааф и Надин Фендрих (отставание 0,95 сек.). Бронзу выиграли словенки Анамария Лампич и Ева Уревч, на финише опередившие россиянок Юлию Ступак и Наталью Непряеву. Отставание бронзовых медалисток состязаний от чемпионок мира - 3,50 сек.-0-