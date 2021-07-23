Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 23 июля 2021
Минск Ясно +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
07:32 КОММЕНТАРИЙ: Ставки сделаем - в каких дисциплинах белорусы смогут побороться за награды в Токио Спорт
07:29 Дорожную разметку сегодня нанесут на четырех участках в Минске Регионы
07:25 Футболисты "Шахтера" проиграли "Фоле" в квалификации Лиги конференций Спорт
07:20 Мобильные датчики контроля скорости работают в 12 местах Минска Регионы
07:14 Летние Олимпийские игры откроются на Национальном стадионе в Токио Спорт
07:10 Пресс-конференция об итогах централизованного тестирования пройдет в пресс-центре БЕЛТА Общество
07:00 "Идти к мечте и верить в себя" - Лукашенко направил приветствие делегации Беларуси на Олимпиаде в Токио Президент
07:00 Между Беларусью и Египтом сложились отношения настоящей дружбы и доверия - Лукашенко Президент
07:00 Картина дня: совещание Лукашенко с Совмином, стобальники ЦТ и пшеничные пейзажи Общество
06:06 Кореянка Сан Ан первенствовала в квалификации стрельбы из лука с олимпийским рекордом Спорт
05:29 ФОТОФАКТ: Белорусская сборная на летних Олимпийских играх в Токио: стрельба из лука — квалификация Спорт
04:15 Белорусская гребчиха Татьяна Климович вышла в четвертьфинал олимийской регаты Спорт
00:43 Финские медики назвали год сроком сохранения антител к COVID-19 В мире
00:18 Рекордный уровень случаев Covid среди 20–29-летних в Великобритании В мире
22.07.21
22.07.21 23:36 Проливные дожди вызвали наводнение на северо-востоке Турции В мире
22.07.21 22:59 Белорусские баскетболисты проиграли венграм в розыгрыше Кубка вызова Спорт
22.07.21 22:33 В Турции зафиксировали максимальный с 25 мая прирост заразившихся коронавирусом В мире
22.07.21 22:05 БАТЭ победил батумское "Динамо" в квалификации Лиги конференций Спорт
22.07.21 22:03 Руководитель "Патриотов Беларуси": для нас национальная идея - быть хозяевами на своей земле Общество
22.07.21 21:55 Окаменелые останки нового микрозавра размером с палец найдены в США В мире
22.07.21 21:47 Состояние купола Будславского костела признано аварийным Регионы
22.07.21 21:37 Индийская семья 15 месяцев изолированно жила в палатке из-за боязни заболеть COVID-19 В мире
22.07.21 21:30 "Патриоты Беларуси" пока не ставят прямых политических целей - Рачковский Общество
22.07.21 21:24 Профилактика и контроль со стороны взрослых - в Могилеве обсудили вопросы детской безопасности Регионы
22.07.21 21:09 ФПБ: сотрудничество профсоюзов Беларуси и Египта поможет развить связи в реальном секторе экономики Экономика
22.07.21 20:57 Более 8% населения Минской области привились двумя компонентами вакцины от COVID-19 Регионы
22.07.21 20:52 Венецию не включили в список находящихся под угрозой объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО В мире
22.07.21 20:35 Число погибших из-за беспорядков в ЮАР достигло 337 В мире
22.07.21 20:31 Гендиректор о модернизации, росте экспорта и новых разработках - комментарий ко дню рождения ММЗ Экономика
22.07.21 20:19 Молодые брестские художники презентовали выставку ко Дню города Культура
Все новости
Все новости
Спорт
23 июля 2021, 07:32

КОММЕНТАРИЙ: Ставки сделаем - в каких дисциплинах белорусы смогут побороться за награды в Токио

В Токио открываются XXXII летние Олимпийские игры. Беларусь представят 109 атлетов в 20 видах спорта. В преддверии главного турнира четырехлетия проанализировали, в каких дисциплинах белорусы смогут побороться за награды.

Борьба

Этот вид спорта всегда был для нас медальным. Из Рио-де-Жанейро в 2016-м борцы привезли одно серебро и две бронзы. На этот раз есть шансы превзойти успех пятилетней давности - в сборной подобрался сильный состав. У девушек в отличной форме Ванесса Колодинская (53 кг). Уроженка Бобруйска в прошлом году праздновала успех на континентальном первенстве. Хорошего выступления ожидаем и от Ирины Курочкиной (57 кг), завоевавшей в апреле золотую медаль на чемпионате Европы. Главная надежда - Василиса Марзалюк (76 кг). В ее послужном списке есть награды со всех международных турниров, кроме Олимпиады. По признаниям самой Василисы, Игры в Токио станут для нее завершающими, поэтому можно не сомневаться, что она выложится по полной и попытается закрыть гештальт с олимпийской медалью.

Основные претенденты на награды у мужчин-вольников - Александр Гуштын (97 кг) и Магомедхабиб Кадимагомедов (74 кг), которые в последние годы здорово проявляли себя на континентальных первенствах.

От "греко-римлян" на Олимпиаде один претендент, но зато какой! 23-летний Кирилл Маскевич (87 кг) на Кубке мира в прошлом году одолел олимпийского чемпиона Рио-2016 россиянина Давита Чакветадзе, а в этом взял серебро чемпионата Европы.

Гребля на байдарках и каноэ

Еще один традиционно богатый на медали вид спорта. В каноэ-четверке (500 м) выступит тот же квартет, что брал бронзу (правда, на дистанции 1000 м) в Рио-де-Жанейро: Ольга Худенко, Марина Литвинчук, Маргарита Махнева и Надежда Попок. Еще Худенко с Литвинчук поборются за награды в двойке на такой же дистанции. В дуэте спортсменки уже показывали хорошие результаты: становились чемпионками мира и Европейских игр в 2019-м. Худенко попробует подняться на подиум и в индивидуальной гонке.

У мужчин медальные надежды связаны с Олегом Юреней, который будет выступать на байдарке-одиночке (1000 м). В этой дисциплине он уже выигрывал континентальное первенство и становился призером чемпионата мира.

Легкая атлетика

Тут тоже хватает претендентов на награды. Прыгун в высоту Максим Недосеков в этом году стал чемпионом Европы в помещении, где покорил высоту 2,34 м.

Метательнице копья Татьяне Холодович в Бразилии пять лет назад до бронзы не хватило всего полметра - возможно, в Токио медаль все же достанется пинчанке. На хорошем ходу Эльвира Герман - серебряный призер Олимпиады, правда, юношеской. Не так давно барьеристка на дистанции 100 м установила личный рекорд - 12,62 с.

Может тряхнуть стариной Иван Тихон. В 2016-м многие сомневались в способности метателя бороться за награды, а он в итоге завоевал серебро. Возможно, и теперь, в 44 года, председатель Белорусской федерации легкой атлетики вернется из Японии с олимпийской медалью.

Тяжелая атлетика

После допингового скандала у нашей страны остались только две квоты на участие в Олимпиаде. У мужчин это Евгений Тихонцов. В 22 года он - чемпион мира и Европы. Осталось стать олимпийским чемпионом. Белорусских тяжелоатлеток представит Дарья Наумова - серебряный призер Игр в Рио-де-Жанейро, которая в Токио попробует подняться на высшую ступень пьедестала.

Плавание

В последнее время хорош Илья Шиманович. В прошлом году он установил новый мировой рекорд в 25-метровом бассейне на дистанции 100 м брассом - 55, 34 сек. и был признан лучшим пловцом Европы. Интересно посмотреть, что Шиманович покажет в Токио.

Может удивить и 18-летняя Анастасия Шкурдай, которая в 16 лет завоевала золотую медаль чемпионата Европы на короткой воде на дистанции 100 м баттерфляем, а в 14 стала серебряным призером континентального первенства в смешанной комбинированной эстафете 4х50 м. А еще Шкурдай - самый молодой мастер спорта международного класса в истории белорусского плавания.

Теннис

Исходя из последнего выступления Арины Соболенко на Уимблдоне, где она вышла в полуфинал, мы вправе ожидать от землячки борьбы за медали на Олимпиаде. Сейчас третья ракетка мира пребывает в прекрасной форме, а учитывая, что некоторые именитые теннисистки отказались от поездки в Токио, белоруска может запросто добраться до последних стадий турнира.

Бокс

Для чемпиона Европы и II Европейских игр Дмитрия Асанова (63 кг) нынешняя Олимпиада станет второй. В Рио-де-Жанейро взять медаль не удалось, но за 5 лет молодечненский боксер поднабрался опыта. Асанов хочет перейти в профессионалы, а там наличие олимпийской награды оценят.

Владислав Смягликов (91 кг), поздно пришедший в бокс, всех удивил, став серебряным призером чемпионата Европы и II Европейских игр. Ждем от него новых сюрпризов.

Прыжки на батуте

Олимпийский чемпион Рио-2016 Владислав Гончаров попытается повторить успех и в Токио. За 5 лет он укрепился в мастерстве, а еще добавил в свою копилку с десяток наград чемпионатов мира и Европы, как в индивидуальных, так и синхронных прыжках. Из последнего: в конце июня Гончаров вместе с Олегом Рябцевым выиграл золото этапа Кубка мира по синхронным прыжкам на батуте.

Велоспорт

Лидер общего зачета Кубка наций на треке в омниуме (между прочим, олимпийской дисциплины) Евгений Королек способен проявить себя на Играх. В ноябре прошлого года он взял серебро чемпионата Европы, да и по сезону смотрится очень здорово.

Республиканская акция "Разам з камандай!" стартовала за семь дней до Игр в Токио. В ней может поучаствовать каждый желающий, продлится она до 8 августа. Необходимо подписаться на страницу НОК Беларуси в Instagram, сделать фото или видео на фоне спортивного объекта или с предметами, которые ассоциируются с олимпийским движением и летними видами спорта. Далее следует дополнить снимок или видео теплыми пожеланиями белорусским атлетам в стихотворной форме или прозе, используя официальные хештеги #Разамзкамандай2020, #TeamBY2020, и разместить у себя на странице, отметив @olympicteamby. Самым активным участникам организаторы обещают сувениры из столицы Игр в Японии.

Вадим БАННЫЙ,

газета "7 дней".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Спорт
Фото ФК "Шахтер" Футболисты "Шахтера" проиграли "Фоле" в квалификации Лиги конференций
Фото globallookpress.com Летние Олимпийские игры откроются на Национальном стадионе в Токио
Фото НОК Кореянка Сан Ан первенствовала в квалификации стрельбы из лука с олимпийским рекордом
Карина Деминская, фото НОК ФОТОФАКТ: Белорусская сборная на летних Олимпийских играх в Токио: стрельба из лука — квалификация
Татьяна Климович, фото Reuters Белорусская гребчиха Татьяна Климович вышла в четвертьфинал олимийской регаты
Фото из архива Белорусские баскетболисты проиграли венграм в розыгрыше Кубка вызова
Главное
Во время совещания От ядерной безопасности до наращивания экспорта - Лукашенко собрал совещание с руководством Совмина
Правительству и местной власти передается часть касающихся приватизации полномочий Президента
В Беларуси к 2023 году изменятся подходы к налогообложению предпринимателей
ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ покупайте новую квартиру! Продажи стартуют в готовом доме "Прага" в Minsk World!
Топ-новости
Картина дня: совещание Лукашенко с Совмином, стобальники ЦТ и пшеничные пейзажи
Лукашенко требует навести порядок в деятельности ИП и самозанятых
Лукашенко подписал указ о налогообложении - изменения затронут страховые выплаты и детское питание
Лукашенко поддержал корректировку законодательства о деятельности холдингов
КОММЕНТАРИЙ: Ставки сделаем - в каких дисциплинах белорусы смогут побороться за награды в Токио
Пресс-конференция об итогах централизованного тестирования пройдет в пресс-центре БЕЛТА
Белорусская гребчиха Татьяна Климович вышла в четвертьфинал олимийской регаты
В МИД прокомментировали подписание президентом Литвы "дырявого" закона в отношении мигрантов
"Патриоты Беларуси" пока не ставят прямых политических целей - Рачковский
МЧС наградило победителей конкурса для журналистов
Захарова: беглая белорусская оппозиция делает все для раскачки ситуации в Беларуси
Карпенко: поезд #БеларусьМолодежьЕдинство - уникальный по масштабу и значимости проект
Патент на творчество: как заработать на интеллектуальной собственности - поговорили с экспертами
За санкциями стоят масштабные интересы глобальных игроков - Гурский
Генпрокуратура: Кудин передан российской стороной и доставлен в Беларусь
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.