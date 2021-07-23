КОММЕНТАРИЙ: Ставки сделаем - в каких дисциплинах белорусы смогут побороться за награды в Токио

В Токио открываются XXXII летние Олимпийские игры. Беларусь представят 109 атлетов в 20 видах спорта. В преддверии главного турнира четырехлетия проанализировали, в каких дисциплинах белорусы смогут побороться за награды.

Борьба

Этот вид спорта всегда был для нас медальным. Из Рио-де-Жанейро в 2016-м борцы привезли одно серебро и две бронзы. На этот раз есть шансы превзойти успех пятилетней давности - в сборной подобрался сильный состав. У девушек в отличной форме Ванесса Колодинская (53 кг). Уроженка Бобруйска в прошлом году праздновала успех на континентальном первенстве. Хорошего выступления ожидаем и от Ирины Курочкиной (57 кг), завоевавшей в апреле золотую медаль на чемпионате Европы. Главная надежда - Василиса Марзалюк (76 кг). В ее послужном списке есть награды со всех международных турниров, кроме Олимпиады. По признаниям самой Василисы, Игры в Токио станут для нее завершающими, поэтому можно не сомневаться, что она выложится по полной и попытается закрыть гештальт с олимпийской медалью.

Основные претенденты на награды у мужчин-вольников - Александр Гуштын (97 кг) и Магомедхабиб Кадимагомедов (74 кг), которые в последние годы здорово проявляли себя на континентальных первенствах.

От "греко-римлян" на Олимпиаде один претендент, но зато какой! 23-летний Кирилл Маскевич (87 кг) на Кубке мира в прошлом году одолел олимпийского чемпиона Рио-2016 россиянина Давита Чакветадзе, а в этом взял серебро чемпионата Европы.

Гребля на байдарках и каноэ

Еще один традиционно богатый на медали вид спорта. В каноэ-четверке (500 м) выступит тот же квартет, что брал бронзу (правда, на дистанции 1000 м) в Рио-де-Жанейро: Ольга Худенко, Марина Литвинчук, Маргарита Махнева и Надежда Попок. Еще Худенко с Литвинчук поборются за награды в двойке на такой же дистанции. В дуэте спортсменки уже показывали хорошие результаты: становились чемпионками мира и Европейских игр в 2019-м. Худенко попробует подняться на подиум и в индивидуальной гонке.

У мужчин медальные надежды связаны с Олегом Юреней, который будет выступать на байдарке-одиночке (1000 м). В этой дисциплине он уже выигрывал континентальное первенство и становился призером чемпионата мира.

Легкая атлетика

Тут тоже хватает претендентов на награды. Прыгун в высоту Максим Недосеков в этом году стал чемпионом Европы в помещении, где покорил высоту 2,34 м.

Метательнице копья Татьяне Холодович в Бразилии пять лет назад до бронзы не хватило всего полметра - возможно, в Токио медаль все же достанется пинчанке. На хорошем ходу Эльвира Герман - серебряный призер Олимпиады, правда, юношеской. Не так давно барьеристка на дистанции 100 м установила личный рекорд - 12,62 с.

Может тряхнуть стариной Иван Тихон. В 2016-м многие сомневались в способности метателя бороться за награды, а он в итоге завоевал серебро. Возможно, и теперь, в 44 года, председатель Белорусской федерации легкой атлетики вернется из Японии с олимпийской медалью.

Тяжелая атлетика

После допингового скандала у нашей страны остались только две квоты на участие в Олимпиаде. У мужчин это Евгений Тихонцов. В 22 года он - чемпион мира и Европы. Осталось стать олимпийским чемпионом. Белорусских тяжелоатлеток представит Дарья Наумова - серебряный призер Игр в Рио-де-Жанейро, которая в Токио попробует подняться на высшую ступень пьедестала.

Плавание

В последнее время хорош Илья Шиманович. В прошлом году он установил новый мировой рекорд в 25-метровом бассейне на дистанции 100 м брассом - 55, 34 сек. и был признан лучшим пловцом Европы. Интересно посмотреть, что Шиманович покажет в Токио.

Может удивить и 18-летняя Анастасия Шкурдай, которая в 16 лет завоевала золотую медаль чемпионата Европы на короткой воде на дистанции 100 м баттерфляем, а в 14 стала серебряным призером континентального первенства в смешанной комбинированной эстафете 4х50 м. А еще Шкурдай - самый молодой мастер спорта международного класса в истории белорусского плавания.

Теннис

Исходя из последнего выступления Арины Соболенко на Уимблдоне, где она вышла в полуфинал, мы вправе ожидать от землячки борьбы за медали на Олимпиаде. Сейчас третья ракетка мира пребывает в прекрасной форме, а учитывая, что некоторые именитые теннисистки отказались от поездки в Токио, белоруска может запросто добраться до последних стадий турнира.

Бокс

Для чемпиона Европы и II Европейских игр Дмитрия Асанова (63 кг) нынешняя Олимпиада станет второй. В Рио-де-Жанейро взять медаль не удалось, но за 5 лет молодечненский боксер поднабрался опыта. Асанов хочет перейти в профессионалы, а там наличие олимпийской награды оценят.

Владислав Смягликов (91 кг), поздно пришедший в бокс, всех удивил, став серебряным призером чемпионата Европы и II Европейских игр. Ждем от него новых сюрпризов.

Прыжки на батуте

Олимпийский чемпион Рио-2016 Владислав Гончаров попытается повторить успех и в Токио. За 5 лет он укрепился в мастерстве, а еще добавил в свою копилку с десяток наград чемпионатов мира и Европы, как в индивидуальных, так и синхронных прыжках. Из последнего: в конце июня Гончаров вместе с Олегом Рябцевым выиграл золото этапа Кубка мира по синхронным прыжкам на батуте.

Велоспорт

Лидер общего зачета Кубка наций на треке в омниуме (между прочим, олимпийской дисциплины) Евгений Королек способен проявить себя на Играх. В ноябре прошлого года он взял серебро чемпионата Европы, да и по сезону смотрится очень здорово.

Республиканская акция "Разам з камандай!" стартовала за семь дней до Игр в Токио. В ней может поучаствовать каждый желающий, продлится она до 8 августа. Необходимо подписаться на страницу НОК Беларуси в Instagram, сделать фото или видео на фоне спортивного объекта или с предметами, которые ассоциируются с олимпийским движением и летними видами спорта. Далее следует дополнить снимок или видео теплыми пожеланиями белорусским атлетам в стихотворной форме или прозе, используя официальные хештеги #Разамзкамандай2020, #TeamBY2020, и разместить у себя на странице, отметив @olympicteamby. Самым активным участникам организаторы обещают сувениры из столицы Игр в Японии.

Вадим БАННЫЙ,

газета "7 дней".-0-