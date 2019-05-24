Конгресс IIHF утвердил проведение чемпионатов мира до 2025 года

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) сегодня утвердил проведение чемпионатов мира до 2025 года, сообщили БЕЛТА в Федерации хоккея Беларуси.
В 2023 году чемпионат мира примет российский Санкт-Петербург. Матчи пройдут на двух аренах, одну из которых только предстоит построить. Мировой хоккейный форум - 2024 пройдет в Чехии.
В 2025 году странами - хозяйками турнира станут Швеция и Дания. Города, где состоятся матчи, еще будут определены.
Как сообщалось, чемпионат мира - 2020 примет Швейцария, Беларусь совместно с Латвией проведет мировой форум среди ведущих сборных в 2021 году, а Финляндия гостеприимно распахнет двери в 2022.-0-
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