Конькобежка Евгения Воробьева: перед забегом с польками поменяли тактику

15 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусская конькобежка Евгения Воробьева прокомментировала итог командной гонки преследования на Олимпиаде, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

"Мы показали достойное время и обновили командный рекорд для равнинных катков. Перед забегом с польками решили немного сменить тактику. На наш взгляд, получилось слаженно, и мы смогли выдать хороший результат", - сказала Евгения Воробьева.

В забеге за седьмое место Игр-2022 белорусские конькобежки опередили команду Польши.-0-