Константин Куровский стал третьим на юниорском ЧЕ по тяжелой атлетике в Бухаресте

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Константин Куровский (весовая категория 109 кг) стал третьим на юниорском чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит 17-27 октября в Бухаресте (Румыния), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сумме двоеборья (рывок и толчок) белорус взял вес в 371 кг (176+195). Константин Куровский установил новый рекорд Беларуси среди юниоров в рывке и толчке.

Золотую награду соревнований завоевал болгарин Христо Христов (180+216). На второй позиции остановился россиянин Даниил Вагайцев (175+206).

Сегодня на чемпионате Европы среди молодежи выступят белорусы Эдуард Зезюлин и Алексей Мжачик (оба свыше 109 кг).

Ранее золотую награду сборной Беларуси в двоеборье на континентальном форуме среди молодежи принесла Людмила Псыщаница (55 кг), ее партнер по команде Геннадий Лаптев (67 кг) занял второе место. Серебряную медаль у юниоров завоевал Игорь Лозко (81 кг), бронзу - Сергей Шаренков (89 кг), на высшую ступень пьедестала почета поднимался Андрей Орленок (102 кг).

В Бухаресте в юниорском (U-20) и молодежном (U-23) чемпионатах Европы участвуют около 500 спортсменов из 40 стран. Оба турнира лицензионные и дают атлетам право заработать очки в олимпийский рейтинг Токио-2020. Юниорский чемпионат носит золотой статус, молодежный - серебряный.-0-