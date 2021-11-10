Контавейт и Крейчикова откроют программу итогового турнира Женской теннисной ассоциации

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в мексиканской Гвадалахаре стартует 50-й итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке группы "Теотиуакан" третья ракетка планеты чешская теннисистка Барбора Крейчикова встретится с эстонкой Анетт Контавейт, занимающей 8-е место в мировом рейтинге. Во втором сегодняшнем поединке еще одна чешка Каролина Плишкова (4-й номер рейтинга WTA) будет соперничать с испанкой Гарбинье Мугурусой (5).

Завтра в группе "Чичен-Ица" дебютант этих состязаний лучшая белорусская теннисистка, вторая ракетка планеты Арина Соболенко сыграет с испанкой Паулой Бадосой (10). Греческая теннисистка Мария Саккари (6) встретится с полькой Игой Свентек (9).

Также сегодня состоятся два матча в квартете "Эль Тахин" парного разряда - японки Сюко Аояма и Ена Шибахара сыграют со словенско-хорватским дуэтом Андрея Клепач / Дарья Юрак. Американо-нидерландский тандем Николь Мелихар-Мартинес / Деми Схюрс будет соперничать с австралийкой Самантой Стосур и китаянкой Чжан Шуай. В группе "Теночтитлан" встречи первого тура состоятся завтра. Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс и представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй встретятся с американо-чилийским дуэтом Дезире Кравчик / Алекса Гуарачи. Канадка Шэрон Фичмен и мексиканка Джулиана Олмос поспорят с чешской парой Барбора Крейчикова / Катерина Синякова.

Встречи группового этапа пройдут с 10 по 15 ноября, после чего по два лучших представителя каждого квартета 16 ноября проведут полуфинальные игры, победители которых 17 ноября встретятся в финалах. Общий призовой фонд итогового турнира WTA 2021 года составит $5 млн.

В 2019 году победительницей женского итогового турнира, который принимал китайский Шэньчжэнь, стала нынешний лидер мирового рейтинга австралийка Эшли Барти, обыгравшая в финале украинскую теннисистку Элину Свитолину. В нынешнем сезоне Эшли Барти решила не выступать в Гвадалахаре по состоянию здоровья и не сможет защитить свой титул. В прошлом году соревнования лучших теннисисток планеты были отменены из-за пандемии COVID-19. Больше всех итоговый турнир WTA выигрывала чешка Мартина Навратилова, в активе которой 8 побед. По пять титулов у немки Штеффи Граф и американки Серены Уильямс. В 2011 году белоруска Виктория Азаренко добралась до финала, в котором уступила чешской теннисистке Петре Квитовой.-0-