Континентальная хоккейная лига опубликовала календарь 13-го сезона чемпионата

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Континентальная хоккейная лига на своем официальном сайте представила календарь 13-го сезона чемпионата. Состязания стартуют 2 сентября, сообщает БЕЛТА.

Первый этап турнира, по ходу которого участники сыграют 690 матчей, продлится до 27 февраля. Каждый из 23 клубов проведет по 60 игр. По два раза все команды сыграют между собой (44 матча), еще 8-10 поединков проведут с командами своего дивизиона и 6-8 встреч - с дружинами соседнего дивизиона своей конференции.

С целью уменьшения логистических издержек КХЛ изменила состав дивизионов. Нижегородское "Торпедо" спустя сезон возвращается в Восточную конференцию, новосибирская "Сибирь" будет выступать в дивизионе Чернышева. В Западной конференции рижское и московское "Динамо" отправились в дивизион Тарасова, где заменят "Сочи" и "Витязь". Соперничество в этой пятерке им составят минские одноклубники, ярославский "Локомотив" и ЦСКА. Также на Западе находится дивизион Тарасова, в который вошли подмосковный "Витязь", "Йокерит" из Хельсинки, череповецкая "Северсталь", СКА из Санкт-Петербурга, московский "Спартак" и "Сочи".

При составлении календаря были учтены пожелания клубов, связанные с выездами в Сибирь и на Дальний Восток. В сезоне 2020/2021 все клубы будут иметь паузу в 3-4 дня после поездки. Впервые все клубы Западной конференции проведут матчи в Хабаровске против "Амура" до нового года.

В соответствии с календарем Международной федерации хоккея в расписании чемпионата КХЛ 2020/2021 предусмотрены паузы для проведения этапов Евротура: с 2 по 9 ноября (в Финляндии), с 14 по 20 декабря (в России), с 8 по 15 февраля (в Швеции). Также запланированы паузы на время проведения Матча звезд КХЛ в Риге (22-24 января) и новогодние праздники (31 декабря - 2 января).

Старт плей-офф турнира намечен на 2 марта 2021 года. Седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

Ранее сообщалось, что Совет директоров КХЛ заочным голосованием утвердил, что в турнире примут участие 23 клуба из шести стран. В минувшем чемпионате КХЛ минское "Динамо" набрало 39 очков в 62 матчах и замкнуло таблицу Западной конференции. 25 марта 2020 года КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020 в связи с пандемией коронавируса.-0-