Контрольная тренировка белорусских биатлонистов в "Раубичах" завершилась победой Сергея Бочарникова

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонисты в рамках подготовки к сезону провели в "Раубичах" контрольную тренировку. Спортсмены преодолели 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Быстрее других с задачей справился Сергей Бочарников, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации биатлона.

Итоговый результат, который показал двукратный чемпион Европы, - 40 мин. 24 сек. Второе время у Егора Казаринова - 44 мин. 0 сек. Замкнул тройку сильнейших Антон Смольский. Его итоговый результат - 44 мин. 19 сек.

Контрольный старт завершил четвертый сбор национальной команды в "Раубичах", который планировалось провести в Австрии, но ввиду обстоятельств, связанных с пандемией коронавируса, спортсмены тренировались в домашней обстановке. На этот раз, по плану тренерского штаба команды, была увеличена работа биатлонистов по интенсивности, направленности и специализации. В частности, больше времени было уделено стрельбе на соревновательных скоростях.-0-