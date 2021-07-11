Копьеметательница Александра Коньшина выиграла золото молодежного ЧЕ в Таллине

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская копьеметательница Александра Коньшина выиграла золото молодежного чемпионата Европы (U-23) в Таллине, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

Победительница в своей лучшей попытке отправила копье на 59 м 14 см. Это новый личный рекорд белоруски. Серебряной медалисткой континентального форума стала турчанка Муневвер Ханджи - 57 м 37 см. Бронза на счету француженки Джоны Эгуи - 55 м 82 см.

Александра Коньшина так прокомментировала свой успех в беседе с представителями пресс-службы БФЛА: "Выходя на старт, я хотела не подвести своего тренера и команду. Мне удалось улучшить личный рекорд, поэтому считаю, что выполнила свою задачу, а золотая медаль - отличный бонус и награда для меня и моей команды. Конечно, технически эта попытка не была идеальной - думаю, что могу метать еще дальше".

Отметим, что еще одна белоруска Анна Калиновская показала четвертый результат - 53 м 91 см. А вот у Карины Буткевич в данном виде программы бросить вызов признанным фаворитам не получилось - 47 м 74 см и 11-е место в итоговом протоколе.

Награда Александры Коньшиной третья для белорусской сборной на молодежном чемпионате Европы в Эстонии. Ранее золото в толкании ядра выиграл Дмитрий Карпук, а дискобол Евгений Богуцкий стал серебряным призером соревнований в Таллине.-0-