Копьеметательница Татьяна Холодович не прошла в финал Олимпиады в Токио

Татьяна Холодович. Фото из архива
Новости темы "Олимпиада в Токио"
3 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Копьеметательница из Беларуси Татьяна Холодович не прошла в финал Олимпиады в Токио, передает корреспондент БЕЛТА.
В стартовой попытке спортсменка из Брестской области показала результат 60 м 78 см, не сумев его улучшить по ходу оставшихся попыток. Как итог - 13-е место.
Возглавили промежуточный протокол полька Мария Андрейчик (65 м 24 см), американка Мэгги Малоун (63 м 07 см) и австралийка Келси Ли-Барбер (62 м 59 см).