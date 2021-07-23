Кореянка Сан Ан первенствовала в квалификации стрельбы из лука с олимпийским рекордом

23 июля, Токио, /Корр. БЕЛТА/. Представительница Республики Корея Сан Ан первенствовала в квалификации по стрельбе из лука с олимпийским рекордом, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Азиатская спортсменка смогла выбить результат 680 очков, побив прежнее достижение Лины Герасименко из Украины (673 балла), которое держалось с Игр-1996.

Остальные места в тройке сильнейших также заняли кореянки. Чан Минхе выбила 677 очков, а Кан Чхэ Ен - 675 пунктов. Мексиканка Алехандра Валенсия стала лучшей среди некорейских спортсменок с результатом 674 очка.

Что касается белорусок, то Карина Деминская - 29-я (642 очка), Анна Марусова- 39-я (633 очка), а Карина Козловская - 61-я (607).

В командном зачете впереди идут спортсменки из Республики Корея - 2032 очка. Мексиканки на второй позиции- 1976. Замыкают тройку лидеров американки - 1970. Белорусская команда на 12-й позиции в промежуточном протоколе -1882 пункта.

В квалификационном раунде в первый день Олимпиады принимали участие по 64 лучницы. По регламенту каждая спортсменка совершила по 72 выстрела. Спортсменки с наибольшей суммой баллов после 72 стрел получили наивысший номер посева, который влияет на выбор соперниц в плей-офф.

Для командных соревнований суммируются баллы трех спортсменов в индивидуальной квалификации. Лучшие 12 сборных каждого пола проходят в плей-офф.

Отбор в число 16 сильнейших пар в миксте также происходит по аналогичному принципу.

Завтра, 24 июля, будут разыграны первые в истории Игр медали в командных смешанных состязаниях. Завершится программа индивидуальными финалами у мужчин в последний день июля. Всего лучники разыграют 5 комплектов наград.

В Токио состязания по стрельбе из лука проходят в парке Юменосима. Ранее на месте этого объекта располагалась свалка, куда свозили мусор и отходы. Но после рекультивации там было создано общественное пространство, где к Олимпиаде в Токио подготовили площадку для стрельбы из лука, торжественное открытие которой состоялось 28 апреля 2019 года.-0-