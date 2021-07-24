Корейские лучники стали олимпийскими чемпионами в командном миксте

24 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Первые награды разыграны на олимпийском турнире по стрельбе из лука, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Командные соревнования в миксте выиграла сборная Республики Корея, которая в финале победила спортсменов Нидерландов со счетом 5:3. Обладателями бронзы стали мексиканские лучники, выигравшие у команды Турции с результатом 6:2. Белорусские спортсмены в этой номинации не участвовали.

Завтра пройдут женские командные соревнования. Сборная Беларуси, за которую выступят Карина Деминская, Анна Марусова и Карина Козловская, в 1/8 финала будет соперничать с командой Китая.

На Олимпиаде в Токио лучники разыгрывают пять комплектов наград.-0-