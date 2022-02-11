Ковальчук о реформах в футболе: мы упустили целое десятилетие

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА рассказал о своем видении проблем в белорусском футболе и путях их решения.

"В начале года Белорусская федерация футбола приняла постановление о введении потолка зарплат. Подобные ограничения для игроков хоккейная федерация установила еще 3 года назад, но стали ли после этого результаты хуже? Нет. Зато мы увидели много молодых, талантливых хоккеистов, о которых в тех условиях могли никогда не узнать. Тем временем у нас больше ста легионеров в командах Высшей лиги. А где наши футболисты? Почему сборная так плохо играет? Да потому что некому! Спортсмены несколько лет тренируются, готовятся, доходят до определенного уровня в надежде, что их подпишет хороший клуб, но их не берут. Вместо них пачками из-за рубежа завозят легионеров, уровень которых не лучше белорусов. Да и за нашу страну они выступать не могут, вместо этого мы готовим игрока для другой сборной. И потом мы хотим, чтобы национальная команда прогрессировала, но взамен получаем 0:8 от Бельгии - это и есть результат такой системы. Ее нужно было менять еще лет 15 назад. А мы не сделали анализ вовремя и упустили целое десятилетие, - считает министр. - Я езжу по регионам, общаюсь с представителями клубов, и многие люди поддерживают наши начинания. Талантливых игроков надо замечать в клубах и помогать им, давать возможность развиваться. Но это не сиюминутный процесс".

Белорусская федерация футбола совместно с Минспорта разработала Концепцию развития футбола, в которой представлены программы подготовки спортсменов, положения по развитию женского футбола и тренерских кадров. Акцент сделан на детском спорте: средства, которые освободятся в результате реформ, должны быть направлены именно на развитие детского футбола, создание необходимых условий и проведение соревнований.

"Когда команда Высшей лиги из Бреста едет играть матч чемпионата в Витебск, то все детско-юношеские команды в структуре клуба тоже едут туда. Зачем? Почему брестчанам нельзя сыграть с ребятами, например, из Пинска? Вместо этого клуб тратит большие деньги: на автобусы, проживание, питание. А вот в Италии - зональный принцип, там детские турниры проходят в рамках одной области. И только когда наступает плей-офф, ребята начинают ездить по стране. Потому что итальянцы считают деньги. А у нас команды сами не зарабатывают, им все государство выделяет. Это надо менять. Уверен, что шаги, которые принимаются федерацией и Минспорта, дадут результат. Но надо немного потерпеть", - заключил Сергей Ковальчук.-0-