Ковальчук: поддаваться на провокации - путь в тупик

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все, что сделано в нашей стране для спорта, физкультуры и туризма, укрепления здоровья нации, создавалось многими поколениями белорусов. Растерять это можно в одночасье, поэтому не стоит поддаваться на различные провокации, подчеркнул министр спорта и туризма Сергей Ковальчук в своем обращении к работникам отрасли, опубликованном на сайте Минспорта, сообщает БЕЛТА.

"Все, что сделано в нашей стране для спорта, физкультуры и туризма, укрепления здоровья нации, создавалось многими поколениями белорусов. Растерять и разбазарить можно в одночасье. Поэтому прекратите поддаваться на провокации, лозунги и призывы к забастовкам и стачкам. Это путь в тупик. На нас с вами смотрят, на нас равняются, люди искренне переживают за судьбу каждого атлета, тренера и всего белорусского спорта. Мы можем и должны показывать им пример стойкости, силы духа и сплоченности", - считает Сергей Ковальчук.

Министр убежден, что во все времена именно спорт объединял и сплачивал людей, служил во имя мира и дружбы между странами и народами. И сегодня его роль не изменилась.

"Наши спортсмены не должны опускать руки, предаваться унынию, а дистанцироваться от деструктивных, экстремистских сил. И ни в коем случае не реагировать на угрозы и шантаж. Не паниковать и никого не бояться. Важно сохранить хладнокровие, рассудительность и ни в коем случае не делать поспешных выводов, - отметил Сергей Ковальчук. - Уверен, мы вместе сумеем преодолеть все трудности, закалиться и окрепнуть, сделать так, чтобы на нашей земле царили мир и спокойствие".-0-