Ковальчук: при подготовке к Играм-2020 прорабатывается организация сборов на Дальнем Востоке

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При формировании моделей подготовки белорусских спортсменов к Олимпийским играм 2020 года учитываются факторы временной и климатической адаптации к Токио, прорабатываются вопросы проведения учебно-тренировочных сборов на спортивных базах Дальневосточного региона. Об этом сообщил сегодня на Олимпийском собрании министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, передает корреспондент БЕЛТА.

"С российскими коллегами у нас абсолютное понимание и самое тесное сотрудничество. В ходе совместного заседания коллегий профильных министерств двух стран в декабре нынешнего года в Сочи мы еще раз обсудим эту тему и выработаем согласованные решения", - сказал министр.-0-

Ковальчук: белорусы в этом году завоевали 66 медалей на ЧМ и ЧЕ по летним видам спорта Как отметил министр спорта, анализ, проведенный в Минспорта, показал, что в неофициальном мировом рейтинге Беларусь занимает 28-е место по качеству завоеванных медалей, 29-е - по количеству и 21-е место по очкам за 1-8 места.

Олимпийские квалификационные требования и нормативы выполнили 65 белорусских спортсменов Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук уверен, что у белорусских спортсменов есть все шансы увеличить количество пропусков на Олимпиаду-2020.

Членами международных спортивных структур в 2019 году стали восемь представителей Беларуси Об этом сообщил сегодня на Олимпийском собрании министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.