Ковальчук: призеры Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе составят резерв национальных сборных

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Призеры III Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе составят основной резерв национальных сборных по видам спорта. Об этом заявил сегодня журналистам министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук во время чествования юных атлетов по итогам выступления в столице Аргентины в октябре текущего года, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый вице-президент НОК Беларуси Андрей Асташевич и министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук

Дзюдоист Артем Колосов

Анастасии Шкурдай (плавание)

Поздравления юным атлетам с успешным выступлением на Играх от Президента Беларуси Александра Лукашенко передал первый вице-президент НОК Андрей Асташевич, который выразил надежду, что старты в Буэнос-Айресе станут для них лишь начальным этапом, а подрастающее поколение продолжит и далее радовать победами на чемпионатах мира и Европы.

Первый вице-президент НОК Беларуси Андрей Асташевич

Андрей Асташевич и Сергей Ковальчук поздравляют Илью Фоменкова и Викторию Ахотникову

Кристина Концевенко (легкая атлетика, прыжки с шестом)

Юным спортсменам, тренерам министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, первый вице-президент НОК Андрей Асташевич вручили денежные сертификаты НОК и Минспорта, благодарности Минспорта, памятные подарки.

Андрей Асташевич и Сергей Ковальчук поздравляют Елизавету Дорц (легкая атлетика, толкание ядра)

Андрей Асташевич и Сергей Ковальчук поздравляют Ивана Брынзу (гребля академическая)

Андрей Асташевич и Сергей Ковальчук поздравляют Анастасию Шкурдай (плавание)

"Белорусские атлеты на III Юношеских Олимпийских играх выступили достойно: девять медалей, на мой взгляд, неплохой для нашей страны результат. Призеры составляют основной резерв национальных сборных по видам спорта. Эти ребята - наше будущее в плавании, борьбе, в легкой атлетике, дзюдо, гребле. Самое сложное теперь для них - уверенно перейти из детского спорта во взрослый. Минспорт совместно с федерациями планирует пересмотреть подходы подготовки, чтобы юные дарования не потерялись. Главное, чтобы рядом с ними были грамотные специалисты, которые смогут подвести спортсменов к еще более крупным стратам", - отметил Сергей Ковальчук.

Андрей Асташевич и Сергей Ковальчук поздравляют дзюдоиста Артема Колосова

Во время чествования спортсменов

Двукратный чемпион III Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе дзюдоист Артем Колосов от лица всех юных атлетов выразил благодарность за внимание, которое уделяется подготовке подрастающего поколения в спорте. "Каждый хочет добиться высокого результата. Выступление в Буэнос-Айресе - неоценимый опыт для нас, и прошедшие соревнования помогут нам вместе с тренерами добиваться более высоких результатов в будущем", - уверен Артем Колосов.

В Буэнос-Айресе белорусские спортсмены завоевали 9 наград: 2 золотые медали у дзюдоиста Артема Колосова (личный и командный турнир в составе интернациональной команды), серебро на счету Анастасии Шкурдай (плавание), Ивана Брынзы (гребля академическая), Елизаветы Дорц (легкая атлетика, толкание ядра), бронзовые медали завоевали Анастасия Шкурдай (плавание), Кристина Концевенко (легкая атлетика, прыжки с шестом), Наталья Варакина (борьба женская), Илья Фоменков и Виктория Ахотникова (акробатика в составе интернациональной команды микст).

ІІІ летние Юношеские Олимпийские игры проходили с 6 по 18 октября 2018 года. Беларусь представили 37 спортсменов в 16 видах спорта.-0-

Фото Андрея Покумейко