Ковальчук: высокий спортрейтинг в мире Беларуси должны обеспечить медалеемкие виды спорта

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высокий рейтинг в мире Беларуси должны обеспечить медалеемкие виды. Об этом заявил сегодня министр спорта и туризма Сергей Ковальчук на совещании в Национальном олимпийском комитете по вопросам развития летних видов спорта, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению руководителя спортивной отрасли, спортивная гимнастка, гребля академическая, плавание, легкая атлетика на летних Олимпийских играх обязаны значительно пополнить копилку белорусской команды. "Успешным выступлением только в гребле на байдарках и каноэ, единоборствах, прыжках на батуте, современном пятиборье, художественной гимнастике мы не сможем занимать на Играх высокий рейтинг. Проведенный анализ показал, что отдельные виды спорта, такие как дзюдо, современное пятиборье и другие не смогут обеспечить высокие позиции в медальном зачете. Необходимо добиваться более высокого результата от медалеемких видов: легкая атлетика, спортивная гимнастика, гребля академическая, плавание", - отметил Сергей Ковальчук.

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