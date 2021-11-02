Крэйг Вудкрофт остался у руля сборной Беларуси по хоккею

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерацией хоккея Беларуси сформирован тренерский штаб национальной сборной, который будет работать с командой в ближайшее время, сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.

Главным тренером сборной в течение всего цикла останется Крэйг Вудкрофт, его ассистентом в ноябрьскую международную паузу станет Константин Кольцов.

"Цель ноябрьского сбора - просмотр максимального количества молодых игроков, чтобы дать им возможность проявить себя на международном уровне и, возможно, расширить перечень кандидатов для участия в чемпионате мира. В тренерский штаб Вудкрофта войдет Константин Кольцов, который хорошо зарекомендовал себя в работе с молодежью и уже имел опыт работы с командой в международных соревнованиях", - прокомментировал новый состав тренерского штаба генеральный менеджер сборных команд Михаил Грабовский.

С 11 по 13 ноября сборная Беларуси примет участие в международном товарищеском Турнире четырех наций в Словении, где сыграет с командой хозяев и сборными Франции и Австрии.-0-