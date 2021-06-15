Криштиану Роналду в первом матче на футбольном Евро-2020 установил рекорды

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий Португалии Криштиану Роналду сегодня вышел в стартовом составе на матч первого тура группового этапа против сборной Венгрии. Во время игры форвард установил новые рекорды, сообщает БЕЛТА.

Для Криштиану Роналду игра с Венгрией стала 22-й в финальных стадиях чемпионатов Европы, что является рекордом. Футболист стал единственным, кому удалось сыграть на пяти чемпионатах Европы за карьеру - 2004, 2008, 2012, 2016 и 2020 годов. В 2016 году сборная Португалии стала чемпионом Европы. Кроме того, во время нынешней встречи форвард забил 11-й мяч на континентальном турнире, побив рекорд француза Мишеля Платини по количеству голов в истории соревнований.

Криштиану Роналду 36 лет, он пятикратный обладатель приза "Золотой мяч", столько же побеждал в Лиге чемпионов. Игрок за свою карьеру становился чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Футболист играл за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал". С 2018 года выступает за итальянский "Ювентус".

С 11 июня стартовал чемпионат Европы по футболу. Сегодня Португалия со счетом 3:0 разгромила Венгрию. Завершит футбольный день игра сборных Франции и Германии.-0-