Криушенко покинул пост главного тренера футбольной сборной Беларуси

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футбольной сборной Беларуси Игорь Криушенко покинул свой пост. Такое решение было принято сегодня на встрече руководства АБФФ с тренерским штабом сборной, сообщили БЕЛТА в пресс-службе футбольной федерации.

Первый заместитель председателя АБФФ Юрий Вергейчик поблагодарил Игоря Криушенко и его ассистентов за работу. Однако результаты матчей квалификации Евро-2020 оказались неудовлетворительными. Поэтому после четырех поражений подряд было принято решение о прекращении сотрудничества между тренерским штабом и АБФФ по соглашению сторон. "Игорь Криушенко принял команду в трудный момент и сумел проделать с ней большой путь, добыв путевку в плей-офф Лиги наций. К сожалению, результаты в отборочном турнире Евро-2020 оказались не такими, каких ожидали болельщики, эксперты и руководители федерации. Понимая это, совместно с главным тренером мы пришли к выводу: сборной нужен новый вызов", - отметил Юрий Вергейчик.

Игорь Криушенко поблагодарил болельщиков и футболистов за поддержку, которая оказывалась тренерскому штабу на протяжении всего сотрудничества со сборной. "Вместе переживали радостные моменты побед и горькие дни неудач. Оставались командой, что бы ни происходило. К сожалению, получилось реализовать не все, что задумывалось. Но я уверен, что сборную Беларуси ждет светлое будущее", - сказал специалист.

Национальную сборную также покидают помощники главного тренера Олег Кузьменок и Валерий Стрипейкис.-0-