"Крумкачы" и "Слуцк" проведут второй переходной матч футбольного чемпионата Беларуси

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские "Крумкачы" и "Слуцк" проведут сегодня второй переходной поединок за право выступать в следующем сезоне в высшей лиге футбольного чемпионата Беларуси. Встреча в столичном футбольном манеже начнется в 13.30, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первая игра этих соперников, состоявшаяся 15 декабря под сводами манежа, прошла с преимуществом "Слуцка", футболисты которого забили по голу в каждом тайме. В самом конце первой половины матча счет открыл Игорь Бобко, а на 79-й минуте Абдул Гафар с пенальти установил окончательный результат.

В этом сезоне футболисты "Слуцка" заняли 14-е место в элитном дивизионе национального первенства, а "Крумкачы" финишировали третьими в первой лиге.

Прямые путевки в высшую лигу завоевали речицкий "Спутник" и "Гомель". Эти команды заменят двух неудачников элиты - бобруйскую "Белшину" и "Смолевичи".-0-