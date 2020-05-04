"Крумкачы", "Локомотив" и "Спутник" лидируют в первой лиге футбольного чемпионата Беларуси

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. После трех туров футбольного чемпионата Беларуси в первой лиге ни одной из команд не удалось избежать потерь. Впереди минские "Крумкачы", гомельский "Локомотив" и речицкий "Спутник", у которых по 7 очков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В последнем матче прошедшего тура "Крумкачы" играли в гостях у "Гомеля" и завершили поединок вничью - 1:1. На старте турнира минчане одержали две виктории, как и гомельский "Локомотив", который в домашнем матче 3-го тура сыграл вничью с новополоцким "Нафтаном" - 3:3. Футболисты "Спутника" переиграли гостей из микашевичского "Гранита" со счетом 2:0.

Результаты остальных игр: "Арсенал" (Дзержинск) - "Химик" (Светлогорск) - 1:0, "Волна" (Пинск) - "Ошмяны-БГУФК" - 3:2, "Орша" - "Сморгонь" - 0:0, "Лида" - "Слоним-2017" - 3:0. Бомбардирскую гонку возглавляет Ян Сенкевич ("Лида"), на лицевом счету которого 5 мячей.

Три тура сыграны и во второй лиге национального первенства. В группе А по 9 очков из 9 возможных набрали "Островец", "Мелиоратор" (Житковичи) и "Молодечно-2018", а в группе В без потерь идет только "Шахтер" (Петриков), также одержавший три виктории в трех проведенных встречах. Список лучших бомбардиров возглавляет Виталий Рушницкий ("ДЮСШ-3-Стэнлес", Пинск), забивший 6 мячей.

Матчи четвертого тура в первой и второй лигах намечены на 9-11 мая.-0-