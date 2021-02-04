"Крумкачы" победили футболистов "Белшины" на турнире в Жодино

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На предсезонном футбольном турнире "Белазовец-2021" в Жодино состоялись очередные матчи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Столичные "Крумкачы" переиграли бобруйскую "Белшину" с результатом 2:1. В другом сегодняшнем поединке дзержинский "Арсенал" был сильнее дублирующего состава минского "Динамо" - 4:2. В стартовом туре "Арсенал" взял верх над "Крумкачамi" с минимальным преимуществом 1:0, а дублеры "Динамо" выиграли у "Белшины" с результатом 2:0.

Положение команд после двух игровых дней: "Арсенал" - 6 очков, "Крумкачы" - 3, "Динамо" - 3, "Белшина" - 0. В последнем туре 6 февраля динамовцы встретятся с "Крумкачамi", а "Белшина" будет соперничать с "Арсеналом".

В другой группе соревнования завершатся 5 февраля. Хозяева турнира футболисты "Торпедо-БелАЗа" сыграют с "Ислочью", а "Слуцк" встретится с "Неманом". Положение команд после двух туров: "Неман" - 4 очка, "Торпедо-БелАЗ" - 4, "Ислочь" - 1, "Слуцк" - 1.

Групповой этап завершится 6 февраля, а 7 февраля состоятся стыковые поединки за итоговые места.

Год назад в решающем поединке этого турнира футболисты "Слуцка" победили "Смолевичи" со счетом 3:1, а в игре за 3-е место гродненский "Неман" одолел "Витебск" в серии послематчевых пенальти - 5:4 (основное время - 0:0).-0-