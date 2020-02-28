"Крылья Советов" сыграли вничью с "Оренбургом" в матче чемпионата России по футболу

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты самарских "Крыльев Советов" не удержали победу в стартовом матче 20-го тура чемпионата России с "Оренбургом", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В конце первого тайма встречи на поле "Самара Арены" словенский полузащитник Денис Попович вывел хозяев вперед, но сохранить преимущество "крылышкам" не удалось. На 89-й минуте встречи португальский хавбек гостей Рикарду Алвеш установил окончательный результат - 1:1. Белорусский защитник "Оренбурга" Михаил Сиваков провел весь матч, получив предупреждение незадолго до финального свистка, а голкипер Андрей Климович остался в запасе.

Фото ФК "Крыльев Советов"

В субботу, 29 февраля, московский ЦСКА под началом белорусского тренера Виктора Гончаренко примет на своем поле "Урал" из Екатеринбурга. В межсезонье состав армейцев пополнил 20-летний белорусский нападающий Илья Шкурин, который в 2019 году стал лучшим бомбардиром национального чемпионата, забив 19 мячей в составе минского "Энергетика-БГУ". За "Урал" выступает белорусский защитник Денис Поляков, а также его коллега по амплуа Николай Золотов, который в декабре перешел из "Витебска".

В последний день зимы лидер премьер-лиги "Зенит" в Санкт-Петербурге сыграет с московским "Локомотивом", в столичном дерби футболисты "Динамо" примут "Спартак, а в Грозном местный "Ахмат" встретится с "Ростовом".

Еще три встречи состоятся 1 марта. "Краснодар", капитаном которого выступает белорусский защитник Александр Мартынович, у себя дома встретится с гостями из "Уфы". Правда, белорус не сможет в ближайшее время выходить на поле из-за травмы. Главный аутсайдер российского первенства "Сочи" примет футболистов тульского "Арсенала", в котором на поле могут выйти сразу три белоруса: защитник Максим Володько и хавбеки Юрий Ковалев и Валерий Громыко. В Нижнем Новгороде футболисты "Тамбова" сыграют с казанским "Рубином".

Турнирное положение перед стартом второй части чемпионата России:

1. "Зенит" - 45 очков (19 матчей),

2. "Краснодар" - 35 (19),

3. "Ростов" - 34 (19),

4. ЦСКА - 34 (19),

5. "Локомотив" - 34 (19),

6. "Арсенал" - 25 (19),

7. "Уфа" - 25 (19),

8. "Динамо" - 24 (19),

9. "Урал" - 24 (19),

10. "Спартак" - 22 (19),

11. "Тамбов" - 21 (19),

12. "Оренбург" - 20 (19),

13. "Рубин" - 19 (19),

14. "Крылья Советов" - 19 (20),

15. "Ахмат" - 19 (19),

16. "Сочи" - 15 (18).

Бомбардирскую гонку возглавляет форвард "Зенита" Артем Дзюба, на лицевом счету которого 11 забитых мячей. По 10 раз ворота соперников поражали узбекский форвард "Ростова" Эльдор Шомуродов и Александр Соболев, который выступал в первой части сезона за "Крылья Советов", а теперь будет играть в "Спартаке".-0-