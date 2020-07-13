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13 июля 2020, 15:48

Кубок Беларуси стал первым официальным стартом по боксу в Европе

Денис Сабалевский. Фото БФСО "Динамо"
Денис Сабалевский. Фото БФСО "Динамо"

Белорусский бокс возобновил сезон-2020, который прервался из-за пандемии коронавируса. Первым стартом для мастеров кожаной перчатки стал Кубок Беларуси в Гомеле. В споре за награды приняли участие практически все сильнейшие спортсмены страны. Для молодых атлетов состязания были этапом отбора на сентябрьские Игры стран СНГ. Корреспондент БЕЛТА побеседовал с исполнительным директором Белорусской федерации бокса Денисом Сабалевским об итогах соревнований первого европейского старта с начала пандемии и грядущих турнирах сезона.

- Как показали себя спортсмены национальной команды после длительной подготовки с начала пандемии?

- Турнир удалось провести на самом высоком уровне. Несмотря на вынужденный соревновательный перерыв, очень многие ребята продемонстрировали высококачественный бокс. В первую очередь это касается костяка национальной команды, который находился на продолжительном сборе в "Стайках". Эти 135 дней усиленной работы не прошли бесследно - очевиден рост физических и технических показателей. В виде исключения на Кубок Беларуси допустили наиболее перспективную молодежь, чтобы она получила необходимый опыт.

- Удалось кому-то из молодых атлетов удивить тренеров национальной команды?

- Настоящим открытием стал представитель Гомельской области Максим Паньков, выступающий в весовой категории 56 кг. Спортсмен показал грамотный и толковый бокс. Впервые федерация его заметила на турнире памяти Виктора Ливенцева в 2019 году, и с тех пор он уверенно продолжает свой профессиональный рост. Проявили себя также Егор Скоморох (75 кг), Казим Юсубов (75 кг) и Алексей Алферов (81 кг). Лидеры в весовых категориях определены, есть и достойная оппозиция. Резерв среди парней и девушек для сборной Беларуси хороший.

- Какие санитарно-эпидемические меры принимались во время старта?

- Состязания прошли при пустых трибунах. На турнире судьи, рефери, технический персонал и тренеры были в масках. На входе в спорткомплекс и зал обязательной была обработка рук антисептиком, измерение температуры. Участие в состязаниях могли принимать только атлеты из утвержденного списка. Со спортсменами неоднократно проводились профилактические беседы по гигиене и личной безопасности. Кроме того, мы максимально разделяли потоки людей. Минимум контактов - для нас это был принципиальный вопрос.

- Сформирован ли состав на сентябрьские Игры стран СНГ по итогам Кубка Беларуси?

- Состав определен по всем весовым категориям, кроме 75 кг. У нас есть два ярких атлета - Егор Скоморох и Казим Юсубов. Им в конце июля предстоит определить сильнейшего. Думаю, спарринг пройдет в рамках сбора, который начнется 27 июля в "Стайках".

- Отсутствие зрителей на трибуне повлияло на общую атмосферу?

- Конечно, ведь бокс - очень эмоциональный вид спорта, и поддержка трибун крайне важна. Мы организовали онлайн-трансляции, но это не то. Хочется накала эмоций. Многие атлеты говорили, что пустые места в зале смотрятся непривычно. Спорт ведь существует для людей. Прежде всего для нас важны поддержка и эмоции. Ждем с нетерпением, когда зрительский интерес вернется на ринги. Кстати, наши состязания стали первым стартом по боксу в Европе. До этого турнир проводился в Хорватии, но был неофициальным.

- Какого следующего турнира с участием белорусских боксеров ждать любителям этого вида спорта?

- Очередным стартом для юных белорусских боксеров станет в конце августа первенство Беларуси среди юниоров в Гродно. Это будет важный этап в подготовке резерва национальной команды. Затем в сентябре для взрослых атлетов пройдет чемпионат страны.

- В числе прочих участников Кубка Беларуси были Михаил и Евгений Долголевцы, которые перешли в прошлом году в профессиональный бокс. Насколько конкурентно они смотрелись на фоне других атлетов?

- Ребята показали очень высокий уровень. Братья Долголевцы кроме профессиональной карьеры в боксе еще и учащиеся РЦОП единоборств. Они ведут комбинированную подготовку с членами национальной команды. Практика выступлений в любительских и профессиональных поединках одновременно началась с 2016 года. Пока механизм до конца не отработан. Допускаются спортсмены, которые провели не более 15 коммерческих боев. Такие условия выставляет Всемирная боксерская ассоциация. Надо понимать, что организации типа WBC не особо рады таким тенденциям и занижают всемирный рейтинг этим спортсменам.

- Кирилл Релих, Иван Баранчик, теперь и братья Долголевцы перешли в профессиональный бокс. Как к этому относится Белорусская федерация бокса, ведь по сути - это потеря спортсмена для сборной?

- Что касается перехода спортсменов в профессиональный бокс, то это однозначно хорошая практика. Но к этому надо быть готовым. Это совершенно другой вид спорта, живущий по своим законам и принципам. В национальной команде атлета обеспечивают всем необходимым: фармакологией, экипировкой, заработной платой, создают все условия для подготовки. Все, что от спортсмена нужно, - результат. У профессионалов же иначе. Это бизнес, где в спортсмена вкладывают деньги и хотят получить еще больше денег на выходе. То есть это всегда финансовый риск и для спортсмена, и для промоутера. Там ничего не бывает просто так. Кроме того, карьера у этих атлетов строится вокруг их известности. Олимпийскому чемпиону гораздо легче заявить о себе и получать достойные гонорары за бои, нежели просто хорошему парню, решившему показать себя.

- Вы сказали, что профессиональный бокс, в сущности, другой вид спорта. В чем существенные отличия?

- Во-первых, экипировка. В коммерческих поединках используются жесткие перчатки, существенно повышающие риск получить рассечение или травму. Если в олимпийском боксе на соревнованиях атлет в неделю может провести три-четыре поединка, то в профессиональных боях - один-два в год под конкретного соперника. У олимпийцев 3 раунда, у профессионалов - от 4 до 12. Это существенно влияет на тактику боя, распределение сил. К тому же, проигрывая, легко потерять личный бренд, нужно быть экстраординарным мастером, чтобы находиться на вершине и привлекать к себе внимание. Прежде всего это шоу, а уже потом спорт.

- Многие боксеры-любители жалуются на необъективное судейство во время турниров. Как этот механизм совершенствуется?

- Вопрос по-прежнему актуален. AIBA и комиссия МОК делают все, чтобы внести как можно больше объективности. В частности, пока нет механизма протестов. Это существенно тормозит бокс. Сейчас собираются принять новые технические правила, которые находятся в стадии одобрения МОК. В них говорится, что можно будет подавать протест на судейское решение сразу после боя. Надеюсь, ситуация в корне изменится и бокс приобретет еще большую популярность в Беларуси и мире.

Александр ЖИБУЛЬ,

БЕЛТА.-0-

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