Кубок СГ по самбо - у белорусского спортсмена Юрия Рыбака

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Юрий Рыбак победил в розыгрыше Кубка Союзного государства по самбо в абсолютной весовой категории, сообщает ТАСС.

Соревнования, посвященные 20-летию подписания договора о создании Союзного государства Беларуси и России, прошли 7 декабря в Сочи.

На втором месте - Артур Хапцев из России, на третьем – белорус Андрей Казуенок и россиянин Вячеслав Михайлин.

Турнир состоялся на арене "Ледяной куб" в Сочи. В нем участвовали 16 лучших самбистов в абсолютной весовой категории из 14 стран, в том числе чемпионов мира, Европы, России и Беларуси.

Перед состязаниями самбисты провели мастер-классы, автограф-сессии, встретились с молодыми спортсменами. Второй по счету турнир организован ассоциацией "Мы родом из самбо" при поддержке Международной и Всероссийской федераций самбо, федераций самбо и дзюдо Краснодарского края и Сочи, администраций Краснодарского края и Сочи.-0-