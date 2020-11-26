Кушнир: у атлета нельзя отобрать мечту выступить на Играх

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вместе с другими известными спортсменами олимпийский чемпион Сочи-2014 в лыжной акробатике Антон Кушнир подписал открытое обращение известных белорусских атлетов, чемпионов и призеров Олимпийских игр, мировых, европейских и национальных первенств к международной и белорусской общественности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

"Всю свою жизнь я в спорте. Не могу сказать, что разбираюсь в политике. Однако я осуществил свою мечту - завоевал золотую олимпийскую медаль и, конечно, в моей подготовке есть заслуга нашей страны. В Беларуси внимательно относятся к спортсменам и поддерживают их. К счастью, мне удалось выступить на Олимпийских играх, но спортсмены старшего поколения хорошо помнят 80-е, когда была иная ситуация, не у всех получилось принять участие в главных стартах четырехлетия по независящим от них причинам. У атлета нельзя отобрать мечту выступить на Играх", - прокомментировал свое решение представителям СМИ Антон Кушнир.

Как сообщалось, открытое обращение раннее поддержали чемпионы и призеры Олимпийских игр, известные спортсмены по многим видам спорта. Планируется, что письмо подпишут представители многих национальных команд по видам спорта.

Напомним, с инициативой обратиться в Международный олимпийский комитет от лица белорусских атлетов заявила в ходе рабочего совещания 17 ноября в НОК Беларуси чемпионка Европейских игр в Баку и Минске по женской борьбе Василиса Марзалюк. Участники совещания согласились с мнением, что если инициатива обратиться к МОК будет исходить от большинства белорусских спортсменов, то ее стоит поддержать.-0-

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