Лазовский: за гонку ставлю себе неудовлетворительную оценку

8 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский подвел итоги индивидуальной гонки на Играх в Пекине, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

"Гонкой я недоволен, ставлю себе за нее неудовлетворительную оценку. Сегодня я провалил стрельбу, соответственно, результат оставил желать лучшего. Погода была комфортная и надо было стрелять чисто. Однако я не отреагировал на то, что пропал ветер, не сделал нужных корректировок, из-за чего накопилось много ошибок", - прокомментировал свое выступление спортсмен.

В олимпийской индивидуальной гонке Дмитрий Лазовский с четырьмя минутами штрафа занял 58-е место.-0-