Легендарный квотербек Том Брэди завершил карьеру

1 февраля, Минск / Корр. БЕЛТА/. Семикратный чемпион Национальной футбольной лиги (НФЛ) Том Брэди объявил о завершении спортивной карьеры, сообщает корреспондент БЕЛТА.

О своем решении один из величайших игроков в истории американского футбола объявил в Instagram. Всего в НФЛ 44-летний квотербек провел 22 сезона. С 2020 года Брэди играл за "Тампу-Бэй Бакканирс", а с 2000 по 2019 годы выступал в составе "Нью-Ингленд Пэтриотс".

Брэди семь раз выигрывал Супербоул – матч за звание чемпиона НФЛ, и пять раз признавался лучшим игроком финала. Также на счету Тома три звания самого ценного футболиста сезона и множество рекордов лиги, в частности, лучшие достижения по количеству тачдаунов и числу пасовых ярдов.-0-