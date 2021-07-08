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08 июля 2021, 22:23

Легкоатлет Дмитрий Карпук стал победителем молодежного ЧЕ в Эстонии

Дмитрий Карпук. Фото из архива
Дмитрий Карпук. Фото из архива

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский легкоатлет Дмитрий Карпук стал победителемт чемпионата Европы среди спортсменов не старше 23-х лет, который стартовал в Таллине (Эстония),  сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

Уроженцу Кобринского района не было равных в толкании ядра. В своей лучшей попытке Дмитрий Карпук зафиксировал результат на отметке 20 м 33 см.

Мог составить ему компанию на пьедестале еще один белорусский атлет Олег Томашевич, который до шестой попытки шел на третьей позиции в промежуточном протоколе. Но в итоге, его обошел грек Одиссеас Музенидис – 19 м 41 см. Серебряным призером  молодежного континентального форума стал турецкий спортсмен Алперен Карахан – 19 м 75 см.

Соревнования продолжаются. -0-

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