Легкоатлетический турнир стартует в Минске

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турнир по легкой атлетике стартует сегодня на столичном стадионе Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соревнования начнутся в 11.00 и станут первым крупным легкоатлетическим турниром с начала пандемии коронавируса. Торжественная церемония открытия пройдет в 17.00.

В программе - беговые дисциплины, метание молота, диска, копья, толкание ядра, прыжок в длину и высоту, с шестом, тройной прыжок. Участие в легкоатлетическом турнире планируют многие лидеры белорусской сборной в различных возрастных категориях.

Завершатся состязания 26 июня.

БФЛА проводила соревнования в режиме онлайн в толкании ядра (30 апреля), в тройном прыжке (19 мая), в метании копья (12 июня).-0-